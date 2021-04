En Antioquia hay un municipio en confinamiento total

En Sopetrán, ubicado en el Occidente antioqueño, no dan abasto con tantos contagios y tienen un hospital colapsado. Es por esto que cerró sus fronteras y se declaró el aislamiento social obligatorio, el toque de queda, el pico y cédula y la ley seca.



Las medidas regirán hasta el lunes 3 de mayo, a las 5:00 a.m. y son de obligatorio cumplimiento, debido a que se recibió el aval por parte del Gobierno Nacional.



“Se me está muriendo la gente en las calles y nosotros no tenemos la capacidad instalada para atender este tipo de contingencia”, declaró a Teleantioquia Noticias, el alcalde Diego Villa.



Hasta ayer sábado, este municipio tenía 38 casos activos de covid-19 y reportó 10 casos nuevos.



El mandatario local pidió a los demás habitantes del departamento a que se abstengan de visitar el municipio, debido a que es un lugar turístico. “En este momento hay puestos de control en la policía devolviendo buses que vienen para casafincas”, agregó.



Bajo este panorama, Sopetrán es el único municipio de Antioquia con un confinamiento estricto. Allí, además, está prohibida la realización de eventos de carácter público, la apertura de discotecas y lugares de baile, además de fiestas, celebraciones de carácter regional o cualquier otro evento que permita la aglomeración de personas.



MEDELLÍN

