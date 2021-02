No hay solución para retirar peajes en el norte del valle de Aburrá

El retiro de tres los peajes del norte del valle de Aburrá aún está en el limbo. Por ahora, luego de encuentros entre los alcaldes y las comunidades de Barbosa, Girardota y Copacabana con la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), solo se considera que se trasladará el ubicado en Niquía, algo que ocurriría en el mes de diciembre de este año.



Para analizar el tema, la semana pasada hubo una reunión de la mesa técnica en la que participaron los alcaldes de Girardota, Copacabana, Bello y Barbosa, además de senadores y representantes a la Cámara antioqueños y la ANI.



En dicho encuentro, se estudió el posible retiro de estos peajes y todo parece indicar que esto se hará realidad al menos con el peaje de Niquia (ubicado en el municipio de Bello y que da entrada a los otros municipios del norte), como lo expresó Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresidente de Gestión Contractual en la ANI.



“La ANI presentó unas alternativas dentro de las cuales consideramos viable es el traslado del peaje de Niquia fuera del área metropolitana. Esta propuesta de alguna manera fue presentada por nosotros. No obstante, los alcaldes, senadores, concejales y al comunidad en general nos han presentado unas alternativas también de las cuales de manera inmediata vamos a empezar el análisis y dentro de un mes vamos a hacer nuevamente una reunión para hacer la evaluación y el resultado de este análisis”, explicó Gutiérrez.



Esto quiere decir, que aún falta por incluir a los peajes de El Trapiche y Cabildo en los acuerdos con la ANI y el concesionario Hatovial para que sean retirados o trasladados del norte del Aburrá.

Críticas

Esta determinación ha generado críticas. Por ejemplo, el representante a la Cámara, Leon Fredy Muñoz, dijo que no hay voluntad del Gobierno Nacional ni de la ANI de retirar estos peajes.



“No le creo ni cinco al Gobierno con esos acuerdos. El acuerdo hoy tiene que ser retirar el peaje de Niquia inmediatamente se cumplan los 16 años que son en abril y que esperemos en diciembre y eso para qué. Otra vez nos van a meter el dedo a la boca, como lo han hecho siempre. Si ahora dejamos que esto pase hasta diciembre nos lo van a volver a poner 8 años más o los 30 años que se negociaron en 2016”, dijo el representante, quien dijo que además se debe insistir en que los otros dos peajes se vayan del Aburrá.



Aunque el tema siempre ha estado en discusión, ninguna iniciativa ha prosperado hasta el momento porque hay interés en que sigan estos peajes para que se financien otras vías en Antioquia.



Desde septiembre del año pasado arrancó otra iniciativa más para que en la zona norte del área metropolitana desaparezcan los peajes de Niquia (conocido también como el peajito social), El Trapiche y Cabildo (ubicados entre Girardota y Barbosa) que por años, según los habitantes, los ha venido afectando económicamente.



“No vemos con buenos ojos que existan peajes en el área metropolitana. Ese Aburrá norte son los municipios que tienen mayores necesidades, que tienen mayores problemas, y que al mismo tiempo han tenido menor inversión que son más castigados, los peajes son un ejemplo, están en el norte y el sur pudo progresar en infraestructura vial sin necesidad de peajes y nosotros tenemos que pagar”, argumentó Édgar Augusto Gallego, alcalde de Barbosa.



Según el mandatario, el bolsillo no da para tanto: “Alguien que tenga un vehículo y que tenga que ir a Medellín tiene que contar con 22 mil pesos porque tiene que pagar peaje de ida y regreso a 11.500. Entonces es muy difícil. Además, en Barbosa, Girardota y Copacabana hay hospitales de primer nivel y para cualquier cita médica de mediana complejidad hay que ir a Bello, Medellín o Envigado. Lo mismo sucede con un universitarios que prefiere pagar le pasaje en transporte que montar su carrito porque eso contar con 12 mil pesos para viajar en su carro”.



or ahora, solo el peaje de Niquía sería el que se traslada. Faltan dos más por definir. Foto: Jaiver Nieto

Para los ciudadanos y empresarios de esta parte de la región, no ha sido fácil distribuir parte de sus ingresos a pagar en estos lugares, como le ocurre a Jorge Hernán Calle, quien vive en Copacabana: “Uno en carro hay que pagar peaje a cada rato y no se justifica el peaje. Por ejemplo el mío está tratando de alquilar unas bodegas comerciales pero no lo logra por el peaje, es difícil alquilarlas. Yo por ejemplo gasto entre 54 y 60 mil pesos diarios”.



De la misma manera opina José Hugo Aguirre, quien trabaja cerca al peaje de Niquia: “Trabajo aquí a media cuadra y solo por pasar ahí me están cobrando 3.700 pesos. Entonces económicamente me afecta demasiado”.



El alcalde Girardota, Diego Agudelo, es positivo y cree que este año no habrá más peajes. “Estoy completamente seguro que no vamos a necesitar acciones de hecho para lograr el objetivo, por eso nuestro lenguaje siempre ha sido prudente, conciliador, institucional. Desde la ANI hemos tenido una respuesta muy positiva, de buscar alternativa y lo mismo el concesionario”, afirmó.



Agudelo insistió en que los peajes le quitan la competitividad especialmente a Barbosa, Girardota y Copacabana porque no llegan nuevas empresas. “Hay peajes por lado y lado. Estamos embotellados. Nosotros a cualquiera que vaya a salir de Girardota para el único lugar que no tiene que pagar es Copacabana, de resto tiene que pagar. Sumémosle los trancones, ese peajito siempre tiene trancón, eso aumenta la contaminación de material participado porque los carros son frenando y arrancando”, denunció.



(Le sugerimos leer: Piden a ciudadanos no usar vehículos durante la contingencia ambiental)



Por ahora, se espera que el próximo mes, cuando se reúna de nuevo la mesa técnica con los alcaldes de Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello, además de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, la ANI y representantes de la Cámara y el Senado antioqueños, para saber si avanza o no el objetivo de retirar estos peajes de manera definitiva.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1