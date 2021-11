“No me informan nada”: mamá que busca a su hija estadounidense en Antioquia

Pasan los días y Yanara Vega Fatela aún no tiene noticias de su hija Lorena Von Karin, una niña estadounidense de 8 años de edad, quien desapareció con su padre, Daniel Von Karin en el municipio de El Peñol, Oriente antioqueño.



“Ya estoy desesperada. No me informan nada, no me quieren decir cómo ni dónde ni cuándo es la búsqueda”, contó la mujer, quien se instaló en el municipio de Guatapé para adelantar la búsqueda de la menor.



Yanara incluso ya denunció un posible caso de extorsión. “Me llamó un tipo que se identificó de la guerrilla y que vente aquí, que tengo a tu niña, que no llames a las autoridades. La gente me dice que eso extorsión”, contó a EL TIEMPO esta mañana del lunes festivo.



Esta madre ya habla poco. Está molesta porque piensa que esta situación se podría haber evitado su las autoridades hubieran actuado de manera diligente.



Mientras tanto, la búsqueda de la menor sigue en los municipios del Oriente antioqueño, aunque hasta el momento las autoridades no han dado declaraciones oficiales. Solo la propia madre ha tomado la vocería porque quiere encontrarla pronto y con vida.



El calvario, como ya lo había informado este diario, comenzó desde el pasado 17 de junio cuando el papá de la niña se llevó sin autorización de Estados Unidos y desde entonces Yanara no la había vuelto a ver. Pero esa situación cambió cuando hace dos semanas cuando le informaron que el hombre, Daniel Von Karin, y la niña estaban en el municipio de El Peñol, en el Oriente antioqueño.



Cuando la mujer llegó proveniente de Miami, empezó una lucha por la custodia la cual finalmente fue concedida pero el papá desapareció con la menor y hasta ahora no se conoce el paradero de ambos.



