Propuesta para que Antioquia sea piloto de la reactivación económica

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, expuso que en Antioquia se podría adelantar “un piloto” para la reactivación con los municipios que no tienen casos de Covid-19, esto solo con el retorno de sus actividades económicas internas.



El mandatario insistió en que esta decisión dependerá de la respuesta por parte de Gobierno Nacional, que esperan se dé en el transcurso de esta semana.

La autoridad departamental explicó que ha sostenido un diálogo constante con el presidente de la República, Iván Duque, y con la ministra del Interior, Alicia Arango, para adelantar este piloto en el departamento.



Los municipios que entrarían en actividades son 94 municipios que ya fueron avalados por el Ministerio del Interior como no covid.



Luis Fernando Suárez, secretario de gobierno departamental, explicó que la respuesta positiva del Ministerio del Interior le permitiría a Antioquia avanzar de manera gradual y segura en la apertura del sector económico. Frente a esto, Gaviria Correa expresó que “no podemos unir esta situación de la pandemia con una recesión económica, que afecte no solo al empleo, sino a la pobreza y a la salud”.



Por ello la propuesta de la activación económica deberá ser flexible. Las autoridades departamentales explicaron que, como la pandemia es dinámica, todos los días el escenario puede cambiar. “Un municipio que fue declarado como no covid, al otro día puede ser desautorizado, porque aparecen casos”, dijo el secretario de gobierno departamental.

Juan Guillermo Usme, secretario general del departamento puso como ejemplo el caso de Marinilla que, aunque aparece certificado como municipio no covid, hoy se confirmó que tiene un caso activo y por lo tanto no será partícipe de este modelo propuesto.



El mandatario de los antioqueños reiteró que será fundamental el seguimiento, control y cumplimiento de los protocolos. Además hizo hincapié en la autonomía municipal. Los 115 municipios que no pertenecen al área metropolitana serían los responsables del emitir el acto administrativo, teniendo como base de la autorización del Ministerio.



Actualmente hay seis subregiones del departamento no tienen ni un solo caso de contagio, allí se dejaría fluir la economía entre los municipios. Tales subregiones son Occidente, Suroeste, Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio.

El secretario Suárez dijo que como autoridad seguirán recomendando medidas como el pico y cédula y mecanismos que eviten aglomeraciones. Explica que continuarían las restricciones para sectores como el educativo y los restaurantes. “Es fundamental dar este paso, avanzar en la reactivación de la economía, basándonos en los aprendizajes durante estos dos meses”, declaró el secretario de gobierno departamental.

Antioquia fue el primer departamento que declaró Calamidad Pública por el Covid 19 como una acción de Gestión del Riesgo. Hoy, dos meses después, con el Plan de Acción Específico logramos disminuir el impacto de esta emergencia unificando acciones de asistencia y protección. pic.twitter.com/54HYHF5may — #AníbalGobernador (@anibalgaviria) May 13, 2020

El secretario general explicó que en los municipios más alejados y con menos riesgos de contagio se está estudiando la posibilidad de la vuelta a clases de las escuelas rurales, pues han tenido muchas barreras y dificultades por la falta de conectividad.



Hasta el momento se conoce que ningún municipio del área metropolitana de Medellín está dentro de esta lista. Además, no permitirán el traslado desde Medellín a estos municipios que reactivarían sus actividades.



Las autoridades invitan a los ciudadanos a no salir de sus hogares si no se hace parte de la excepciones y recordar que aunque sea un fin de semana con festivo, los viajes están prohibidos.



