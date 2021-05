Antioquia prorroga por varios días más su alerta roja hospitalaria

Antioquia ya completa más de un mes en alerta roja hospitalaria y ahora la medida se extendió porque la ocupación de camas UCI sigue por encimar del 90% y los casos de covid-19 no bajan de los 2 mil diarios en los últimos reportes.



La Gobernación decretó que la medida ahora irá hasta el 30 mayo, lo que implica que en todos los procedimientos médicos deben tener prevalencia para atender la pandemia y no se deben realizar cirugías que no sean de vital importancia.



“Quiero invitar de manera enfática a los antioqueños y antioqueñas a que nos sigamos cuidando, estamos nuevamente frente a esta alerta en un momento crítico, pero estamos a tiempo de intervenir para evitar que se convierta en un pico que termine afectando la salud y la vida”, expresó el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez.



Hasta hoy, 14 de mayo, el departamento registraba un 97,62% de ocupación de camas UCI, Medellín está en 98,21%, y en la tarde de este viernes llegó un reporte de 2.128 casos nuevos de covid-19.



Cabe recordar que durante este puente festivo hay toque de queda y ley seca, desde las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m. del día siguiente. El pico y cédula funcionará de la siguiente manera:



- Sábado 15: 1, 3, 5, 7 y 9



- Domingo 16: 0, 2, 4, 6 y 8



- Lunes 17: 1, 3, 5, 7 y 9



MEDELLÍN

