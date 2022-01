Al evidente retraso en la terminación del proyecto Parque de Deportes a Motor de Antioquia, conocido como Central Park, se sumó un informe de la Contraloría General de la República revelado a finales del año pasado en el que pormenoriza ocho observaciones tras la actuación especial de fiscalización realizada de oficio por esta entidad.



El máximo órgano de control fiscal del Estado reveló un presunto daño patrimonial en la obra, ubicada en el municipio de Bello, norte del valle de Aburrá, por valor de 148.207 millones de pesos, del que al 25 de octubre del 2021 se había pagado 112.298 millones de pesos.



De ese monto pagado, 106.975 millones de pesos corresponden a los contratos de obra y 5.709 millones de pesos al de interventoría.



En esta primera observación, la Contraloría evidenció que “los recursos ejecutados no se encontraban en el uso para el cual se concibió el proyecto. Además, las obras ejecutadas se encontraban en deterioro e incompletas, por lo cual se considera un posible daño patrimonial por el total de los pagos realizados hasta el momento”.



En el informe, la Contraloría señala deficiencias en la etapa de ejecución y debilidad en el control técnico y operativo, por parte de la interventoría, como causantes de las actuales circunstancias por las que atraviesa la obra cuyos trabajos cumplen cerca de 11 meses paralizados.



Otros de los hallazgos, de acuerdo con la evaluación documental realizada, es que los contratos de obra en la actualidad se encuentran vencidos, sin acta de terminación y liquidación.



Como consecuencia de esto, los amparos de cumplimiento están vencidos y, adicionalmente, las garantías de estabilidad de la obra no pueden ser actualizadas, toda vez que esta no cuenta con las actas de recibo a satisfacción.

“Esto conlleva que ante la ocurrencia de posibles siniestros o eventualidades no se puedan hacer efectivas estas garantías, desencadenando la posible pérdida de recursos públicos”, expresa un aparte del comunicado de la Contraloría.



En este sentido, agrega, se configura un posible detrimento patrimonial por el valor total pagado en este proyecto correspondiente a los contratos número 265 de 2019, suscrito entre Indeportes y VIVA; 505 de 2019, suscrito entre Indeportes y el Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA); y el contrato 443 de 2019, entre Indeportes y el Colegio Mayor.



Otra observación crítica está relacionada con el control de calidad de los concretos usados en el proyecto.



La información contenida en los cuadros de registros aportados por la interventoría, dice la Contraloría, evidencia que los cilindros de concreto, de las estructuras construidas del proyecto en la tribuna principal y en la torre de control, así como el concreto para las pilas, anillos, vigas, columnas y los módulo de las vigas, no cumplen, no registran o carecen de los valores de la resistencia (Mpa).



Así mismo, se evidencia que hay muestras sin resultados en el concreto usado para las escaleras de emergencia tramo I, muros en el foso ascensor, losa de cubierta, en la zona de paddock, peldaños de apoyo de graderías, pilas, anillos y, losas de contrapiso, entre otros.

Así lucen las instalaciones del Central Park, en Bello. Foto: Esneyder Gutiérrez

La anterior situación es el resultado de las deficiencias de seguimiento y verificación de los supervisores de VIVA que estaban encargados directamente de controlar técnicamente los vaciados de los concretos ejecutados en obra, advierte el informe.



Esto conlleva a que las estructuras en concreto, referenciadas en las tablas suministradas y condensadas por la interventoría, no cumplen con los procedimientos técnicos de control de calidad, exigidos por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.



Situación que produce un riesgo de deterioro de las estructuras edificadas en el Central Park, referenciadas en esta observación.



Las observaciones presentadas por la Contraloría aún no han sido respondidas por las dependencias mencionadas en el informe de la Contraloría, como es el caso de la gobernación de Antioquia.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

PARA EL TIEMPO