El comité pro paro minero del Bajo Cauca, Nordeste antioqueño, sur de Córdoba y Bolívar se pronunció en las últimas horas sobre las conclusiones anunciadas por el Gobierno Nacional, luego del consejo de ministros que se realizó en la noche de este martes, 4 de abril, en Caucasia.



El gabinete del presidente Gustavo Petro se desplazó hacia esta subregión de Antioquia para avanzar en decisiones que permitan dar por terminado el paro que aqueja desde hace un mes a la población y definir el camino para la creación de un distrito agro minero en todo el territorio.

En la reunión, el presidente Petro pidió al Ministerio de Minas buscar alternativas tecnológicas que puedan ser utilizadas en la extracción de oro en el Bajo Cauca y avanzar en la caracterización de pequeños y medianos mineros.



También pidió la revisión de la titulación minera de la zona, "con el fin de determinar quiénes son los tenedores de los derechos mineros y con cuáles cuenta el Estado", se lee en la comunicado difundido por el gobierno.



Asimismo, con los diferentes ministerios se espera desplegar una respuesta y oferta institucional para la región, a través de la conformación de una mesa técnica. Y reiteró la orden de que la Fuerza Pública mantenga su presencia en el territorio para incrementar las condiciones de seguridad.

Consejo de ministros en Caucasia, Antioquia. Foto: Presidencia de la República

Saúl Bedoya, vocero del comité pro paro minero, expresó que la decisiones adoptadas por el gobierno en Caucasia representan un avance significativo y señaló que con estas se enmarcan rutas importantes para encontrar soluciones de fondo para la formalización de pequeños y medianos mineros.



Eso sí, aseguró que esa no es la respuesta para levantar la protesta. "Si estamos aquí todavía es porque estamos en espera de que se nombre o se delegue la diligencia pertinente para interlocutar con la mesa y poder levantar la protesta de una manera digna", manifestó Bedoya.



Y concluyó: "No nos iremos hasta no tener esa respuesta contundente para poder ir al territorio a trabajar".



Entre martes y miércoles, mineros de la región han adelantado plantones y caravanas entre los diferentes municipios para exigir que se resuelva el punto 'inamovible' de la destrucción de maquinaria amarilla, para que se pueda levantar el paro que ya ajustó 35 días.



MEDELLÍN

