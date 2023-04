El diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó por los corregimientos Belén de Bajirá, Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente, que se pensaba zanjado tras su ubicación en territorio chocoano, vuelve a tener un nuevo capítulo.



Transcurrió en la Asamblea de Antioquia, donde se les informó a los diputados que, además de una demanda ante el Consejo de Estado que busca anular el mapa publicado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), también existe un proceso en Chocó.

El encargado de hacerlo público fue Pedro Nel Pinzón Guizar, abogado de la Asociación Defensora del Territorio Antioqueño (Asodefta), organización civil que, para el proceso ante el tribunal supremo del contencioso administrativo, participa como coadyuvante de la Gobernación de Antioquia.



“Asodefta se constituye como parte coadyuvante en el proceso que cursa en el honorable Consejo de Estado de nulidad contra el mapa que expidió el Igac el 9 de junio de 2017. Su estado actual es al despacho para fijar fecha y hora de la audiencia inicial”, dijo el jurista.



Desde 2015 el Igac adelanta el proceso de deslinde en Belén de Bajirá entre Antioquia y Chocó. Foto: Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

A este se le suma la admisión de la demanda interpuesta por la asociación ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó en contra la ordenanza 162 de 2022 emitida el 9 de diciembre por la Asamblea Departamental que crea el municipio Nuevo Belén de Bajirá. A este proceso fue vinculado el Departamento de Antioquia.



Para el gobierno departamental, a través de su apoderada, la abogada Eliana Botero Londoño, con la expedición de la ordenanza, el departamento del Chocó y la Asamblea Departamental “se atribuyeron funciones ilegales para dirimir asuntos limítrofes”, que, según ella, le corresponden al Congreso de la República.



Agrega que el diferendo limítrofe no ha desaparecido por el proceso que cursa ante la Sección Primera del Consejo de Estado contra el Igac, al igual que la Asamblea Departamental del Chocó “está reproduciendo ilegalmente la Ordenanza 011 de 2000, la cual había sido anulada por el Consejo de Estado”.

Nuevo Belén de Bajirá, como la Asamblea del Chocó nombró la localidad, está conformado por Belén de Bajirá, Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente: más 163.541,84 hectáreas que le segregaron al municipio de Riosucio y que equivalen al 21,49% de su territorio total.



Tiene un total de 10 corregimientos, 57 veredas en su jurisdicción y contempla un censo poblacional de 26.304 habitantes, donde 11.549 se ubican en la cabecera municipal y 14.755 en la zona rural.



Después de creado, para el 14 de diciembre de 2022, el entonces gobernador encargado del Chocó, William Halaby, nombró como alcalde a Henry Chaverra Robledo, de 54 años, abogado, empresario y líder cívico; esto, de una terna presentada por el Comité Pro Creación del Belén de Bajirá.

Libardo Baldrich, miembro de Asodefta y representante de los cuatro corregimientos que pasaron a formar parte del Chocó, explicó que el objetivo del proceso que adelantan con su apoderado es lograr el cumplimiento de la Ley 13 de 1947 expedida el 3 de noviembre de 1947, la cual dio origen al departamento de Chocó con los terrenos que conformaban la Intendencia del Chocó (decreto 1347 de 1906).



“Nosotros exigimos lo que ordena la Ley 13 de 1947, que fue la que estableció la creación del departamento del Chocó y que, en el primer artículo, dice muy claro que se hace el departamento del Chocó con el territorio de la Intendencia del mismo nombre y su capital será Quibdó”, dijo Baldrich.



Según él, esta norma es clara al dejar explicados los linderos entre ambos departamentos, porque, en su opinión, “la hicieron como una salvedad, diciendo que Chocó no tiene derecho a más tierra de cuando era Intendente”.

Panorámica de la cabecera municipal de Nuevo Belén de Bajirá, Chocó. Foto: Alcaldía Nuevo Belén de Bajirá

Henry Chaverra Robledo, alcalde de Nuevo Belén de Bajirá, al ser consultado sobre este nuevo proceso, que de fallar a favor de Asodefta pondría fin al municipio que dirige desde finales del 2022, manifestó que todos los ciudadanos tienen derecho a interponer acciones legales ante las autoridades, aunque lo único claro es que Belén de Bajirá es municipio del Chocó.



“Eso no va a caer dudas por ninguna parte, porque todo lo actuado por la duma departamental del Chocó tiene la presunción de legalidad y, por ende, bajo ese marco jurídico es que estamos nosotros desempeñando un rol aquí en nuestra cabecera municipal Belén de Bajirá”, dijo el alcalde.



Para el mandatario de los bajirenses, estas acciones, desde su punto de vista, no reviven el diferendo limítrofe entre los departamentos hermanos, porque lo único que ha pasado es la admisión de la demanda de nulidad que no ha fallado a favor o en contra de ninguno.



“Cuando el Contencioso Administrativo del Chocó diga que se anula la ordenanza por la cual se crea el municipio, pues ese mandato judicial nosotros seremos respetuosos y por ende se caería el municipio, pero mientras tanto, todo sigue en marcha”, agregó el mandatario local.

Belén de Bajira 2017 Foto: EL TIEMPO

Es tanto la normalidad que viven allí, asegura el alcalde Chaverra, estar trabajando en la búsqueda de mecanismos para que el municipio, administrativamente tenga su funcionalidad y pueda recibir partidas presupuestales para salud, saneamiento básico y educación.



Junto a esto se avanza en el proceso para que, en mayo, según los planes, los ciudadanos voten un referendo aprobatorio sobre si quieren que su territorio sea municipio o siga como corregimiento.



Conocido lo que pasa en los territorios que hoy son parte del departamento del Chocó, en la Asamblea de Antioquia se decidió crear una comisión accidental en la que están involucrados los diputados Dafflys Romaña Mena, Roque Eugenio Arismedy, Camilo Andrés Calle Ochoa, Jorge Alonso Correa Betancur y Jorge Iván Restrepo.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Redactora EL TIEMPO Medellín

