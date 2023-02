El Urabá antioqueño se prepara para postularse como sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales del 2027. Ahora vive un importante desarrollo económico gracias a las vías 4G y los puertos sobre el mar caribe. El deporte, que tantas alegrías le ha dado a la región, será clave en ello.



Sergio Roldán, gerente de la candidatura de Urabá para los Juegos Nacionales del 2027 reveló, en entrevista con EL TIEMPO, algunos detalles de lo que será la propuesta que se presentará al Ministerio del Deporte en los próximos meses.

Indeportes Antioquia prepara la propuesta para presentarla al Gobierno Nacional. Foto: Indeportes Antioquia

¿Cómo avanza la propuesta para la candidatura de los Juegos Nacionales del 2027?

Vamos a proponerle al Gobierno Nacional que Urabá sea desde de los Juegos Nacionales de 2027. Creo que el país está en deuda con la región y es la oportunidad de nivelarnos con todo el resto del país.

¿Cuándo se presenta la propuesta formalmente?

La intención se presentó formalmente el 18 de noviembre del 2022 y el 7 de febrero se presentó la carta de los alcaldes de los municipios y las empresas asociadas al proyecto con la propuesta a la ministra del Deporte y al presidente del Comité Olímpico Colombiano. Ya se socializó con la bancada antioqueña por parte del gobernador y con algunos aliados.

¿Cómo han reaccionado desde el Gobierno Nacional?

Todos están de acuerdo en una cosa: Hay una deuda con el Urabá. Y también están de acuerdo con el argumento de que es la región que más medallas olímpicas genera, que más deportistas aporta a la selección Antioquia y que es una cantera de deportistas en todas las disciplinas para el país.



¿Cuántos municipios participarán en la propuesta?

Urabá es una subregión de 530.000 habitantes, aproximadamente, y casi 12.000 kilómetros cuadrados. Son 11 municipios y todos tendrían participación. Desde Murindó y Vigía del Fuerte, hasta Mutatá y Chigorodó que son canteras deportivas.

¿Cómo está la infraestructura deportiva de Urabá en este momento?

Urabá tiene casi 400 escenarios deportivos en todos los municipios y de todo tipo. Desde pequeñas placas polideportivas en centros educativos hasta la pista de atletismo hasta el estadio en Apartadó y Turbo y escenarios deportivas que podría aportar.

¿Qué hace falta entonces?

Queremos unos juegos deportivos donde haya una villa que los hospede a todos y que haya una economía de escala que beneficie a las delegaciones. Que no sean pequeños campeonatos en varias ciudades.



Nos falta construir, para que tenga todos los deportes, los pozos de clavados y deportes subacuáticos y las piscinas olímpicas; bolos, no tenemos ese escenario; un escenario para ecuestre, que no creo que sea posible hacerlo allí porque es difícil sostener proceso con los equinos, y tiro deportivo, que es complejo hacer un escenario. De resto, todo está, habría que hacer adecuaciones para poder recibir a los deportistas.

¿Cuántas personas serían y en cuántas disciplinas?

Llegarían unos 11.000 entre deportes convencionales y paradeportistas en 40 disciplinas, una de ellas de exhibición. Son más o menos unas 5.000 personas en apoyo técnico, médico y entrenadores. Esperamos hospedar 18.000 personas en estos 11 municipios que incluye prensa y acompañantes de procesos deportivos.



En los últimos 10 años ha sido muy difícil la consolidación de los Juegos Deportivos Nacionales, siempre hay un problema con escenarios deportivo y con su construcción y nosotros ya tenemos buena parte de eso resuelta. Lo más complejo es la acomodación, pero esa es la apuesta que Antioquia va a hacer con una villa deportiva que luego será vivienda de interés social.



¿De cuánto sería la inversión que se tiene prevista?

Hay una inversión que este gobierno está muy interesado en hacer y que dependen mucho de la velocidad con la que los municipios de la región entreguen los proyectos que es el Centro de Alto Rendimiento que se construirá en Apartadó; un aporte para el escenario de boxeo y el estadio en Chigorodó; el escenario de boxeo Ceiber Ávila en Turbo, y la adecuación y corrección de la pista de atletismo Caterine Ibargüen en Apartadó. Es una inversión de más de 40.000 millones de pesos entre todos los escenarios. Hay unos recursos reservados, esperando que se puedan resolver y llevar a fase 3 las propuestas.

Se espera que haya una inversión de más de 100.000 millones de pesos para el 2027. Foto: Indeportes Antioquia

¿Y al 2027?

Entre adecuación técnica, escenarios, vías, aeropuertos y capacidad para hospedaje, que es el mayor reto, sería un aporte que valdría, por lo menos, 100.000 millones de pesos.



Eso se proyecta con los municipios, el aporte del sector privado y eventualmente si el Gobierno Nacional quiere y puede hacerlo. Nosotros lo hacemos porque la planeación estratégica y desarrollo urbano de Urabá es una realidad. El centro del desarrollo de toda la región es el deporte, alrededor de los escenarios deportivos se hacen todos los desarrollos urbanos.



¿Cuándo conoceremos si Urabá gana la sede?

En mayo sale la convocatoria por parte del Ministerio. Hay 90 días para presentarse. Para agosto sabemos quiénes se presentaron y septiembre es el mes de revisión. Se analizan los que tienen más capacidad y para octubre saldrá una terna de donde se escogerá la candidatura ganadora en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero.



