Hay preocupación en el sector hospitalario de la región por lo que consideran es un nuevo riesgo de que la millonaria cartera que acumulaba Coomeva con los hospitales de Antioquia termine quedándose sin ningún responsable.



En el departamento había 223.817 pacientes afiliados y la deuda está estimada en $207.278 millones con corte a junio del año pasado, de los cuales cerca de $150.000 millones corresponden cartera vencida.

Aunque parecen ser dos problemas separados, se entrelazan entre sí, debido a que las mismas deudas hicieron que los afiliados dejaran de recibir los servicios de salud a tiempo.



Desde el 1 de febrero, las 14 EPS que recibieron a los pacientes de Coomeva en el país deben estar prestándoles sus servicios en salud, lo que ha generado largas filas en la capital antioqueña.



Jilmar Renteria Delgado, coordinador del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería de Medellín, indicó que este ente hará acompañamiento en la distribución de los más de 100.000 afiliados que tiene la EPS solo en Medellín, para que se dé de manera oportuna, tras los obstáculos que han sufrido.



En 2021, desde la Personería de Medellín se instauraron cerca de 2 mil tutelas por temas de salud, de las cuales 135 fueron para reclamar servicios a Coomeva. A su vez, esta agencia del Ministerio Público interpuso 53 incidentes por desacatar las decisiones de los jueces en las tutelas.

Las principales causas de estas tutelas fueron para lograr el reconocimiento de licencias de incapacidad, entrega de medicamentos o de insumos, citas con especialistas (ortopedia, oftalmología y psiquiatría) y dificultades en los procesos de referencia de los pacientes al segundo o tercer nivel de complejidad.



“Los pacientes se debían desplazar por todos los municipios del Valle de Aburrá para poder acceder a la atención, inclusive algunos casos del Oriente antioqueño que se tenían que desplazar desde Medellín para que se pudiera garantizar la atención en salud, cosa que me parece supremamente grave porque no podían acceder a un segundo o tercer nivel de atención, eran temas de paseos de la muerte porque las clínicas, muchas veces, por la alta deuda que tienen de Coomeva, si no era una urgencia vital, no aceptaban al paciente”, afirmó el funcionario de la Personería.

Ojo a los hospitales

En cuanto a los 125 centros hospitalarios públicos de Antioquia, el monto de la deuda suma alrededor de 75.000 millones de pesos, valor que hace parte del 1,1 billón de pesos que le deben a estos hospitales todas las EPS.



Así lo señaló Luis Alberto Martínez, de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), que agremia a 115 hospitales públicos del departamento, que informó que en el departamento hay 51 hospitales en riesgo financiero, por lo que deudas como estas los perjudican en mayor medida.



"Alrededor de 300.000 millones lo adeudan EPS que las denominamos entre comillas inactivas, unas porque están liquidadas y otras porque no están liquidadas, pero salieron del departamento, por ejemplo Medimás, Saludcoop, Cafesalud, la Fundación Médico Preventiva", manifestó Martínez.



Y agregó que la decisión de liquidar a Coomeva fue tomada por la Supersalud de manera tardía, teniendo en cuenta que ya estaba intervenida, presentaba indicadores financieros, de comportamiento y de atención a la población que hacían ver sus graves problemas.



Por el lado de los pacientes, estos tenían que recurrir a las tutelas y el atraso en atención de las personas porque Coomeva no pagaba de manera oportuna, pero ahora el problema se trasladó a las EPS receptoras.



"Los problemas mayores se presentan en la mediana y en especial en la alta complejidad, segundos y terceros niveles, por cuanto ahí hay muchos tratamientos que venían en ciernes, que estaban pendientes de iniciar, pacientes de cáncer o con enfermedades crónicas con medicamentos de alto costo", aportó Martínez.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MEDELLÍN