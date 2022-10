En las últimas semanas, autoridades regionales y nacionales han alertado sobre el crecimiento en el número de migrantes que intentan cruzar el Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, para dirigirse hacia norteamérica.



A las alertas se sumó este lunes, 10 de octubre, la realizada por la Personería municipal de Necoclí, en el Urabá antioqueño; municipio que sirve de enlace entre Medellín y los pueblos del Chocó, donde se emprende el viaje a través de la selva.

En diálogo con EL TIEMPO, el personero Wilfrido Menco, aseguró que hoy hay cerca de 10.000 personas represadas en las playas del municipio, a la espera de encontrar un cupo o reunir dinero para subirse en una lancha que los lleve rumbó a Capurganá o Acandí, atravesando el golfo de Urabá.

El personero de Necoclí, Antioquia, Wilfrido Menco, aseguró que hay 10 mil personas represadas en playas del municipio a la espera de un cupo o reunir dinero para tomar una lancha que los lleve a Capurganá o Acandí para seguir su viaje a Estados Unidos.

"Llegan cerca de 2.500 migrantes diarios, en su mayoría venezolanos. Hemos visto que cada 4 horas arriban alrededor de 15 buses. En este momento los tiquetes de las lanchas están agotados hasta el viernes. Solo se consiguen a partir de ese día", señaló el funcionario.



En los recorridos realizado por la entidad se identificaron cerca de 3.000 carpas en el malecón del municipio. "Falta agua potable, no hay cocina ni baños y las personas están en condición de hacinamiento", apuntó Menco.

Diariamente, hay 46 lanchas que realizan el recorrido. Foto: Personería Necoclí

El funcionario hizo un llamado al Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria que se vive en ese municipio. "El Ministerio de Transporte dio permiso para evacuar migrantes desde Medellin con más buses, pero con respecto a Necoclí no se ha hecho nada", denunció el personero.



Y agregó que: "El Estado debe intervenir de alguna manera para que los migrantes crucen el Darién y no se queden represados. No nos escuchan porque somos un municipio pequeño".



Se estima que diariamente salen 46 naves desde el puerto de Necoclí y en promedio cada una tiene capacidad para 70 pasajeros. Por el momento no se han habilitado más lanchas para realizar el trayecto.



"Es preocupante la situación de los niños. Hay cerca de 300 en la playa. No tienen ropa, pañales ni la alimentación adecuada. A eso se suma que muchos migrantes están en situación de mendicidad, por lo que les toca pedir para completar el pasaje", puntualizó el personero Menco.



