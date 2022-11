Entre los defensores de Derechos Humanos en Antioquia hay preocupación por el recrudecimiento de las confrontaciones armadas entre grupos ilegales en la subregión del Bajo Cauca y que están generando asesinados, secuestros y desplazamientos de la población indígena y campesina.



La situación no es nueva y ya había sido advertida en la alerta temprana 045 de 2020 de la Defensoría del Pueblo en la que se registró el escenario de riesgo por las confrontaciones entre las Agc o 'Clan del golfo', el Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocido como 'Los caparros', el Eln y disidencias del frente 36 por el control territorial.

En la última semana se reportó el asesinato de dos indígenas de la etnia Embera Katio en la vereda San Pablo, de Cáceres, por el enfrentamiento, al parecer, de miembros del Eln y las Agc. Además, un hermano de las víctimas, identificado como Julio César Gutiérrez González, fue secuestrado por ilegales.



"Los retuvieron y después los asesinaron. No el mismo día, pero sí consecutivos. Esto generó miedo entre la población, que ocasionó que 77 personas de 23 familias llegaran a la zona urbana del municipio en situación de desplazamiento forzado", aseguró Óscar Zapata, director de la fundación Sumapaz.



El lugar donde ocurrieron los hechos queda a 4 horas de la cabecera municipal, en una zona rural habitada principalmente por comunidades indígenas y campesinas.

En Cáceres explotan oro, viven de la pesca, de la ganadería y de la agricultura. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

En esta región del departamento, que abarca los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, los grupos ilegales se disputan el control de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.



"Esta situación estaba advertida. Esta zona sirve de corredores de movilidad para grupos armados. Hay una situación compleja y lamentablemente las poblaciones son sometidas. Al no existir una presencia del Estado, y no me refiero solamente a la Furza Pública, estos grupos mantienen el control en la zona", señaló el defensor de Derechos Humanos.



Incluso, en la zonas urbanas de los municipios del Bajo Cauca, según el investigador, algunas bandas del Valle de Aburrá han montado estructuras para el tráfico de drogas. Algunos de ellos como 'Los Chatas' y 'Los Pachelly'.



Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que dejen por fuera de sus acciones a la población civil, para garantizar sus derechos fundamentales.



En los últimos días, según la Defensoría, se conoció la retención y posterior liberación de tres mineros artesanales de la mina de la vereda Villa del Socorro, en el corregimiento Margento en Caucasia, Antioquia.



"Hacemos un llamado de atención por la compleja situación que se vive en la subregión en relación con la vulneración de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)", señalaron desde la entidad.



Información de la fundación Sumapaz señala que en este momento hay 23 familias, conformadas por 53 personas, que han sido albergadas por la administración local de Cáceres; mientras que 26 indígenas de 9 familias se han autoalbergado.



