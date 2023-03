“Se presentó un derrumbe en Sinifaná”. Leer este encabezado, lamentablemente, no es nada nuevo en Antioquia.



Históricamente esta zona, ubicada en la vía que conduce de Medellín al Eje cafetero, ha sufrido constantes deslizamientos de tierra a través de los años.

Una de las más fuertes ocurrió en 2019, la cual mantuvo la vía cerrada por varios meses, ya que tuvieron que remover más de 1'200.000 metros cúbicos de tierra que taponaron 400 metros de la vía, según el Concesionario Covipacífico, encargado de la construcción de la autopista 4G Pacífico 1.



Y aunque más adelante se presentaron más situaciones de menor gravedad, la que ocurrió hace una semana, con el desprendimiento del talud y los anclajes que había, prendió las alarmas entre la ciudadanía y los expertos en geología.



Isabel Restrepo, ingeniera geóloga con maestría en Ciencias de la Tierra, 20 años de experiencia y quien ha recorrido esa zona, criticó en redes sociales la forma en la que se trabajó este sector para mitigar el riesgo.



Siempre me ha parecido horrible estéticamente esta popular manera en Colombia de estabilizar vías; por lo demás, ingenua: ese cemento que aplican es una “cáscara de huevo” para taludes altos y para tales perfiles de suelos. Una “cáscara” muy costosa y en miles de casos, inútil https://t.co/di3tagHXy9 — Isabel Restrepo C (@IsaRpoC1) March 13, 2023

“Siempre me ha parecido horrible estéticamente esta popular manera en Colombia de estabilizar vías; por lo demás, ingenua: ese cemento que aplican es una 'cáscara de huevo' para taludes altos y para tales perfiles de suelos. Una 'cáscara' muy costosa y en miles de casos, inútil”, dijo la ingeniera.



La experta, quien realizó salidas de campo en ese sector, opinó que la solución que puso la concesión no es óptima para ese perfil de suelos “con tan baja resistencia mecánica y menos con taludes tan altos”.



De otro lado, Oswaldo Ordóñez Carmona, Geólogo, Master y Doctor en Geología, manifestó que, por el historial de derrumbes que tiene Sinifaná, no se debió realizar carretera por ese sector.



Ese sector es un sitio que tiene unas rocas volcano sedimentarias, que son muy fracturadas y eso hace que cualquier cosa que se haga se van a cae

TWITTER

“Ese sector es un sitio que tiene unas rocas volcano sedimentarias, que son muy fracturadas y eso hace que cualquier cosa que se haga se van a caer. Es por eso que el sitio está predispuesto a estas situaciones ocurran de manera frecuente si se toca”, opinó Ordoñez.



El geólogo recordó que por los años 70 se presentó un deslizamiento de tierra de grandes proporciones que dañó hasta un puente que tenía el Ferrocarril de Antioquia.



“El Servicio Geológico en ese momento recomendó que sobre ese margen de la quebrada Sinifaná no se construyera ninguna obra porque las rocas eran muy malas. O sea que desde los años 70 oficialmente hay un documento que dice que la zona es de roca muy mala”, agregó el experto.



Es por eso que no entiende el razonamiento de la concesionaria de no entender que si en una vía sencilla hubo problemas, en una 4G a doble calzada y de cuatro carriles también va a presentar mucho desprendimiento.



Ordoñez también cuestionó los cortes que allí se hicieron y opinó que para ese tramo la solución era realizar con túneles o viaductos.



El avance de la obra supera el 94% Foto: Covipacífico

“Cortarlo era la peor cosa que había que hacer y eso fue lo que hicieron”, expresó el geólogo.



Sobre el derrumbe del pasado fin de semana, en el que la montaña se vino con anclajes y todo, Ordoñez indicó que no fue un problema geológico, sino que la falla fue o de diseños o constructiva.



“Si un ingeniero civil diseña una vía, un corte y unos sostenimientos se supone que lo hace con todos los estudios y detalles para garantizar que no se va a caer. Como se cayó porque los anclajes no aguantaron, signfica que algo falló, o bien el diseño o los estudios para hacer los anclajes o los anclajes mismos”, expresó el profesional.



Otra posibilidad que dio el experto fue también alguna falla en la interventoría o en la colocación de los anclajes.



Puntualizó, además, que en la zona seguirán presentándose deslizamientos durante la vida útil de la vía, calculada entre 25 y 30 años, lo que es un riesgo muy alto.



Reiteró que, para él, la única forma de atravesar este sector es mediante un túnel o un viaducto.



Una conclusión a la que también llegaron en Covipacífico después del derrumbe ya mencionado en 2019.

En la medida que se determine el monto final de las obras el Gobierno debe determinar cuáles son las fuentes que tiene disponibles para poderlo ejecutar

TWITTER

Sin embargo, como no hizo parte de los estudios y diseños iniciales, esta solución está por fuera del alcance de la concesión.



Así lo explicó Mauricio Millán, presidente de Covipacífico, quien a comienzo de este año dijo que esta zona requerirá una solución en la que se incorporen dos túneles adicionales.



Le presentamos los diseños a la interventoría de la ANI y en la medida que se determine el monto final de las obras el Gobierno debe determinar cuáles son las fuentes que tiene disponibles para poderlo ejecutar. Los diseños fueron terminados y esperamos que en un par de meses estén aprobados por parte de la interventoría”, explicó el directivo.



Se estima que el costo de esta solución con túneles podría ascender a los $478.000 millones y el plazo estimado para construcción es de 30 meses, contados después de la definición de predios, licencia ambiental y acuerdos de precios.



