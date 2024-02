Policía incrementa pie de fuerza en Girardota para enfrentar racha de homicidios

Dos personas encontradas dentro de paquetes y un comerciante acribillado por sicarios en un restaurante, todo esto en menos de una semana, tiene preocupadas a las autoridades de Girardota, al norte del Valle de Aburrá.

Según registros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en lo corrido de 2024, en este municipio han sido asesinadas siete personas, una cifra muy superior a los tres casos reportados durante el mismo periodo de 2023.

Kevin Bernal, alcalde de Girardota, explicó que el aumento se debe a dinámicas criminales que se están presentando en otros territorios, pues ninguna de las últimas víctimas son del municipio.



“Las víctimas no son girardotanos, no son personas residentes de nuestro municipio, son ciudadanos de otros municipios que infortunadamente son ultimados acá porque se encuentran de paso. También venimos siendo víctimas del fenómeno de los mal llamados embolsados”, agregó el alcalde.

Reunión de seguridad en Girardota, Antioquia. Foto: Alcaldía de Girardota

Precisamente el último homicidio que se presentó allí fue un embolsado. Lo encontraron este miércoles, 21 de febrero, en la vereda Encenillos, ubicada a 40 minutos del parque principal.



En el sitio fue hallado un cuerpo envuelto y una cobija con la que lo habrían cubierto. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para su plena identificación.

El primer cuerpo encontrado en condiciones similares en el municipio correspondía al de Jhon Fredy Loaiza Gómez, de 34 años, hallado en la vereda San Diego. Estaba envuelto en una sábana y con signos de tortura.



Ante esta situación, el comandante de distrito, teniente coronel Pedro Isaza, reportó que la Sijín de la Policía y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para ubicar a los responsables de estos casos.



Agregó que al municipio llegan 20 uniformado para reforzar los patrullajes en horas de la noche y en las veredas donde se han presentado los homicidios.



