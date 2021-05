En Antioquia podrían perderse más de 2 millones de litros de leche

A causa de los bloqueos en las vías que se han presentado en algunas ciudades del país, la producción lechera de Antioquia presenta un panorama complejo. A la fecha, hay más de 2 millones de litros represados de este particular, cuyo sector ocupa el primer lugar de importancia en el producto interno bruto agropecuario del departamento.



El Secretario de Agricultura, Rodolfo Correa, manifestó que “nuestro primer deber es proteger la industria antioqueña” y explicó que de esta actividad dependen miles de empleos y la estabilidad de miles de familias productoras.



(Le puede interesar: A pesar de bloqueos, la protesta paisa transcurrió sin confrontaciones)

Por esto, desde dicha secretaría se está planteando el apoyo del Gobierno Nacional “para que facilite la participación de la Fuerza Aérea en el apoyo al transporte de esta carga y estamos a la espera de la respuesta, de tal manera que se evite la quiebra de la economía láctea antioqueña”.



El funcionario aclaró que, además, se están buscando rutas terrestres alternativas y apoyo por parte de entidades nacionales encargadas de la exportación, “para posibilitar una salida urgente al momento crítico que se está atravesando”.



(Además: ¿Una vacuna contra la covid-19 hecha en el país?)



Con una frecuencia semanal, Antioquia distribuye gran parte de su producción lechera hacia las siguientes ciudades que presentan bloqueos de vías: 730 toneladas a Cali, 710 a Pereira, 288 para Ibagué, 160 a Armenia y 140 a Villavicencio. Todos estos inventarios, según explica la gobernación, se encuentran represados en el departamento debido a la imposibilidad de llegar a su destino.

Nuestro primer deber es proteger la industria antioqueña. FACEBOOK

TWITTER

“Trabajamos 24 horas para facilitar que la producción agrícola y pecuaria del departamento no sea deteriorada por las circunstancias actuales que atraviesa el orden público. La protección de la economía es una responsabilidad prioritaria del Estado y una condición esencial del mantenimiento del orden social”, concluyó el Secretario de Agricultura.



(Lea también: Rechazo por declaraciones de gerente de hospital sobre Lucas Villa)



En la audiencia pública sobre la situación del sector lechero en el país, realizada en la mañana de este jueves 13 de mayo, el senador Alejandro Corrales, del Centro Democrático, afirmó que “la situación del sector lechero en el país es un problema que no es causado ni por el Gobierno ni por la pandemia ni por la situación actual del paro. Esto es de tiempo atrás al cual le debemos encontrar una solución eficaz”.



Además, Corrales planteó la posibilidad de crear campañas publicitarias por parte del gobierno para incentivar el consumo de productos lácteos en el país y generar una mayor motivación de consumo.



(Hidroituango: 3 años de una emergencia social que aún no ha terminado)



Hasta ahora, el sector lechero de Antioquia continúa a la espera de la respuesta del Gobierno Nacional y del resultado de las distintas gestiones que desde el gobierno departamental se están poniendo en marcha.



MEDELLÍN