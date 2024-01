Inicia plantón en vía Medellín - Urabá por demoras en reparación del puente Tonusco

Debido a las afectaciones económicas por los retrasos en la reparación del puente sobre el río Tonusco en la autopista Mar 1 que conecta a Medellín con Santa Fe de Antioquia y Urabá, la comunidad del Occidente antioqueño convocó para este lunes, 29 de enero, un plantón regional en el importante corredor vial.



La movilización, que inicia en el sector ICA de Santa Fe de Antioquia y se desplazará hacia el Valle de Aburrá pasando por Sopetrán, San Jerónimo y la entrada a Ebéjico hasta llegar al túnel de Occidente, es liderada por comerciantes y representantes del sector turismo en la subregión.

Según explicaron los organizadores del plantón, el concesionario Devimar —empresa a cargo de la vía— no ha implementado soluciones efectivas para atender la contingencia por los daños en el puente sobre el río Tonusco ni ha avanzado a un buen ritmo para reparar la infraestructura.



"Nos estamos manifestando por todos los incumplimientos y las afectaciones que nos tienen. La época navideña y de vacaciones fue nefasta para esta región. Nos estamos anticipando a que en Semana Santa que es tan importante vamos a estar peor", indicó Carlos Arbeláez, vocero de la movilización.

Así quedó el puente afectado en Santa Fe de Antioquia sobre el río Tonusco. Foto: Gobernación de Antioquia

Para la comunidad, el terraplén habilitado a principios de diciembre para garantizar el tránsito de vehículos particulares y de carga no funciona debido a que los pare y siga tardan hasta dos y tres horas en dar paso a los viajeros.



"Nos dicen que en el puente solo pueden trabajar cinco personas y una maquinaria liviana. Uno pasa por ahí y no se ven personas trabajando en horas laborales. Nos dicen que de pronto lo entregan para mayo, pero no tienen fecha ni cronograma estipulado", agregó Arbeláez.



Los comerciantes calculan una disminución en las ventas del 45 por ciento en noviembre y 20 por ciento en diciembre, debido al descenso de turistas en la región.



Samuel Gómez, presidente de la Corporación de Turismo del Occidente, señaló que su sector ha tenido "pérdidas incalculables", que conllevaron a la suspensión de contratos con colaboradores y pérdidas de inventario.

Puente El Tonusco, afectado por las lluvias en noviembre pasado. Foto: Devimar

"Tenemos el puente amarillo sobre el río Cauca, el paso Real, que está cerrado hace dos años y no nos dicen el porqué no lo abren, dicen que hay un estudio técnico, pero no lo han socializado aún. Solamente lo abren cuando les conviene. El pueblo está cansado", aseguró Gómez.



Los organizadores de la movilización esperan que tanto el concesionario Devimar como la Agencia Nacional de Infraestructura estén prestos a escuchar sus peticiones y encontrar una solución a la problemática este mismo lunes. En caso de que no se alcance un acuerdo, el plantón se extenderá los próximos días.



Desde de la Unión de Transportadores de Antioquia calculan que unas 350 operaciones ida y vuelta entre Medellín, el Occidente y Urabá se verán afectadas por las alteraciones en movilidad.



La semana pasado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo un llamado al concesionario para que dé celeridad a las obras en el puente Tonusco y habilite nuevamente la movilidad en la región.



“Yo sí le pido a los concesionarios y aquí, puntualmente a Devimar, que se hagan querer de la gente. No sé por qué los concesionarios, que son tan eficientes y tan trabajadores, a veces se desentienden y parecen olvidar que están ejerciendo una actividad pública", apuntó el mandatario.



MEDELLÍN

