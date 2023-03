La Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia estimó que para este segundo puente festivo del año unos 430.000 vehículos, en promedio, se movilizarían por las carreteras del departamento.



Por ello, 400 uniformados de la Policía fueron desplegados en 24 áreas de prevención sobre los 6 principales ejes viales de Antioquia para garantizar la seguridad de los viajeros que este lunes regresan a sus hogares.

En medio de las medidas adoptadas, la Policía de Transito y Transporte informó que, para este 20 de marzo, los vehículos de carga con capacidad de 3,4 toneladas o más tendrán restricción de movilidad en Antioquia entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche.



Asimismo, se prevé dos puntos reversibles para mejor el tráfico vehicular en la entrada al Valle de Aburrá para este lunes festivo.



En la vía La Mansa - Primavera, en la entrada desde el Suroeste, habrá contraflujo entre los kilómetros 81 + 700 y 94 + 800, en Camilo C, entre las 3 p. m. y 6 p. m.



El túnel de Oriente también tendrá contraflujo en dirección a Medellín entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. Por esta misma razón, también habrá cambios en la transversal Superior, en El Poblado, entre Hatoviejo y la Loma del Padre Marianito, en sentido oriente con dirección a Medellín, desde las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche

Paso en la autopista Medellín - Bogotá

El Instituto Nacional de Vías anunció horarios especiales para el tránsito de vehículos por la autopista Medellín - Bogotá en el sector Puentes Caídos (San Luis, Antioquia) durante los sábados, domingos y festivos, mientras se avanza en la remoción de 300.000 metros cúbicos de tierra que amenazan con terminar de sepultar la vía.



Durante este puente festivo, se podrá transitar por la vía entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde, con paso a un carril. Por fuera de ese horario la carretera permanecerá cerrada. En semana la carretera estará habilitada entre 8 de la mañana y 12 del medio día.

Deslizamiento en la autopista Medellín - Bogotá, jurisdicción de San Luis. Foto: Alcaldía de San Luis

Ante los problemas de orden público registrados en la Troncal de Occidente y la quema de seis vehículos en la tarde del domingo, la Policía Nacional dispuso de caravanas de seguridad en el tramo entre entre Yarumal y Caucasia para garantizar la integridad de los viajeros.

Recomendaciones

Para garantizar la seguridad de los viajeros, la Policía de Tránsito y Transporte recomendó verificar el estado de las vías a través del numeral 767, así como el estado técnico mecánico de los vehículos para evitar cualquier inconveniente.



Estas son otras de las sugerencias que entregaron las autoridades para este puente festivo de San José:



-No exceda los límites permitidos de velocidad. Es mejor perder un minuto en

la vida y no la vida en un minuto.

-No consuma alimentos en grandes cantidades antes y durante su recorrido,

de esta manera evitará el micro sueño.

-Nunca estacione su vehículo en una curva.

-Descanse lo suficiente y evite el consumo de medicamentos que puedan

producir somnolencia.

-No adelante en doble línea amarilla continua.

-Utilice el cinturón de seguridad.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com