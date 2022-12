Miles de personas en todos los rincones de Antioquia se preparan para viajar por las vías del departamento en los dos últimos fines de semana del año que coinciden con las festividades de Navidad y Año Nuevo.



Ante el incremento de viajeros en las carreteras, autoridades han desplegado un plan para garantizar la seguridad de las personas que se movilizan por las seis carreteras nacionales del departamento y sus vías secundarias.

"Continuamos desplegados sobre los seis ejes viales nacionales del departamento de Antioquia con 24 áreas de prevención y control con más de 400 hombres y mujeres que garantizarán la seguridad y tranquilidad en estas épocas decembrinas y Año Nuevo", señaló el teniente coronel Fabio Sierra, director de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.



En estas áreas se realizarán charlas de sensibilización, verificación de documentos, pausas activas y se medirá la velocidad de los vehículos a través de auto sensores y radares. "Esto se hace con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad a todos los usuarios del las vías del departamento", explicó el director.



Terminales Medellín, por su parte, informó que hasta la fecha, en las sedes Norte y Sur, se han movilizado cerca de 1'400.000 viajeros para un promedio diario de 63.000 personas. "En lo que resta de la temporada esperamos atender 3'000.000 de usuarios en ambas sedes", dijo Gustavo Cortés, subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín.



Pasajeros en terminales han denunciado la falta de tiquetes para viajar a sus destinos y un alto incrementos en los precios de los mismos.

Miles de personas intentan conseguir tiquetes para viajar a municipios de Antioquia y otras ciudades del país. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Estado de las vías

Según el reporte del Instituto Nacional de Vías, para este sábado, 24 de diciembre, permanece con paso a un carril en ambos sentidos la vía Chigorodó - Dabeiba, en la carretera que de Medellín conduce al Urabá antioqueño, en el kilómetro 85 (sector Piedras Blancas), por deslizamiento.



Asimismo, el concesionario Devimed, a cargo de la autopista Medellín - Bogotá, informó que la calzada Bogotá - Medellín, a la altura de Copacabana sector túnel en el kilómetros 13+460 presenta paso restringido por trabajos en la vía.

En el suroeste del Antioquia, la concesionaria Covipacífico, a cargo de la conexión Pacífico 1, habilitó cuatro casetas temporales para el pago anticipado del peaje. Además, durante el día de retorno en Navidad habrá carril reversible en algunos puntos de la vía entre las 3 y 6 de la tarde.



La vía Medellín - La Pintada, en el tramo Santa Bárbara - La Pintada, permanece cerrada para el tránsito de vehículos. Las obras en este lugar continuarán hasta el próximo mes de abril, tal como lo reveló EL TIEMPO. Allí, el concesionario La Pintada flexibilizó el paso para las personas de la comunidad.

Y en la autopista Medellín - Santa Fe de Antioquia, el concesionario Devimar informó los horarios para el tránsito de vehículos con sustancias peligrosas al interior del túnel de Occidente. Para las horas señaladas no hay paso para otro tipo de vehículos.

Recomendaciones para viajeros

Estas son algunas de las recomendaciones que entregó el teniente coronel Sierra para los viajeros en las carreteras de Antioquia:



-Hacer revisión previa del vehículo antes de iniciar el viaje.

-No consumir bebidas embriagantes antes y durante los desplazamientos.

-Verificar que todos los documentos estén en regla.

-No hacer adelantamientos en sitios prohibidos.

-No exceder los límites de seguridad.



La línea 123 y el numeral 767 están dispuestas para reportar cualquier hecho contrario a las seguridad y convivencia o comportamiento contrarios a la seguridad vial.

¿Dónde vas a pasar navidad?



Asimismo, el subgerente Cortés contó algunas recomendaciones para los usuarios que se movilizan a través de las terminales de la ciudad.



-Programar los viajes con antelación y consultar disponibilidad con transportadores.

-Viajar a través de las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte.

-Evitar el viaje a través de transporte informal.

-Consultar con las empresas los requisitos en caso de viajar con mascotas.

Restricciones para la carga pesada

Para facilitar el tránsito y la movilidad de los viajeros que se desplazan desde y hacia otros departamentos o dentro de Antioquia, las autoridades dispusieron de restricciones para los vehículos de carga este 24 y 25 de diciembre.



En la previa a Navidad, este sábado 24, la medida rige desde la 6 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. En cambio, para el domingo 25, los vehículos de carga no podrán transitar entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche en los corredores viales del departamento.



Autoridades piden a turistas, transportadores de carga y usuarios de las vías, en general, hacer planeación de sus desplazamientos teniendo en cuenta las restricciones.



MEDELLÍN

