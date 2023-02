Más de 36 horas de zozobra ajustan los ciudadanos de Nariño y Argelia, en el Oriente antioqueño, por cuenta de los mensajes que empezaron a llegar a través de WhatsApp sobre un supuesto paro armado, desde este viernes, 10 de febrero.



La atemorizante advertencia señalaba que ninguna persona podía estar en la calle después de las 6 de la tarde y que todos los negocios debían permanecer cerrados. De lo contrario, quien no cumpliera sería declarado como objetivo militar.

Las calles de Nariño, a 145 kilómetros de Medellín, estuvieron vacías en la noche del viernes. Y para el sábado, los pobladores de Argelia salieron a abastecerse de víveres para encerrarse en sus casas después de las 6 p. m.



Detrás del supuesto paro armado estaría alias Camilo, presunto cabecilla del 'clan de Oriente', organización criminal que ha atemorizado a la población del suroriente de Antioquia en los últimos meses.

Nos reportan situación en Nariño Antioquia con un paro armado..según información desde las 6pm no puede haber personas en la calle. Así esta en este momento el municipio. @Policiantioquia @region6policia @anibalgaviria @SeguridadAnt @Ejercito_Div7 pic.twitter.com/eBh6pYzQMV — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 11, 2023

Sus miembros estarían detrás de extorsiones, homicidios selectivos y control a la movilidad de la población en esta zona del departamento que limita con Caldas, según han informado las autoridades.



La Policía de Antioquia y la Séptima División del Ejército desplegaron grupos operativos y estrategias de prevención para garantizar la seguridad de la ciudadanía. A pesar de que en las últimas horas han adelantado patrullajes en los municipios, las calles estuvieron vacías en la noche.



Asimismo, invitaron a no creer en las amenazas de los ilegales. "Invitamos a la población a confiar en la Fuerza Pública y no creer en amenazas de grupos delincuenciales", señaló el teniente coronel William Melo, comandante operativo de la Policía Antioquia.

Carta a Iván Velásquez

Los alcaldes de los 23 municipios de la subregión del Oriente manifestaron su preocupación ante los hechos de violencia que han ocurrido en la zona en el último año. A través de una misiva recordaron que en 2022 se presentaron 190 homicidios y en lo corrido del año van más de 20 casos.



"Agradecemos y destacamos a nuestra Fuerza Pública que hace presencia en estos territorios, pero infortunadamente ha podido más el temor de los ciudadanos, al punto de llevar 2 días encerrados en sus casas, con el comercio y el transporte paralizado, por cuenta de un mensaje intimidante que enviaron alias Camilo y alias

Chatarra", señalaron los mandatarios en la misiva.



Ante ese panorama, los alcaldes solicitaron al ministro de Defensa, Iván Velásquez, realizar de manera urgente un consejo de seguridad regional en el que, con los comandantes del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, se diseñen estrategias para hacer frente a la situación.

Señor ministro, creo no es momento de análisis.Hay necesidad urgente de un consejo de seguridad en el Oriente de Antioquia.Los últimos hechos, especialmente en el municipio de Nariño y Abejorral, demuestran que la situación no da más espera y el Gobierno debe actuar de inmediato https://t.co/P4Up6BzMj7 pic.twitter.com/iyylNsziOw — EstebanQuintero (@estebanquincar) February 12, 2023

Por su parte, el senador antioqueño Esteban Quintero (Centro Democrático) se sumó a la solicitud de los alcaldes. "No podemos seguir viendo los hechos violentos sin hacer nada para solucionarlo", aseguró.



El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria hizo un llamado para que no se difunda la información de los ilegales. "No les hagamos juego. Todas las fuerzas del Estado presentes en Argelia y Nariño para devolver la tranquilidad y cuidar a nuestra gente", escribió en redes sociales.



Autoridades invitaron a denuncias cualquier hecho criminal a través de la línea

3124010248. También recordaron que se ofrece una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que permita la captura de los cabecillas de esa organización.



EL TIEMPO se comunicó con los alcaldes de las poblaciones afectadas pero no atendieron las llamadas. John Fredy Cifuentes, mandatario de Nariño, pidió a la población —a través de un comunicado— "confiar en la Fuerza Pública y las instituciones del Estado".



MEDELLÍN

