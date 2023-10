Piden acelerar piloto de reubicación por lluvias que anunció Petro para Antioquia

Hace casi un año, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció un plan piloto de reubicación para familias afectadas por el fuerte invierno en el corregimiento de Murrí, en Vigía del Fuerte, Antioquia. En la instalación del PMU por la declaratoria nacional de desastres, el primer mandatario aseguró que el proyecto sería un primer ejemplo para el país.



"La comunidad ayudó a hacer el proyecto. Está al borde del rió y se pasa a una parte alta, sin riesgo. Se diseñaron las casas de acuerdo al gusto de la gente. No volverán a inundarse", señaló el presidente en su momento. Allí, 152 familias resultaron afectadas hace más de tres años tras una fuerte inundación del río Murrí.

Seis meses después del anunció de Petro, el Fondo Nacional de Vivienda, la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) y la Gerencia de Servicios Públicos del departamento firmaron un convenio interadministrativo para el desarrollo de 145 viviendas de interés social en esta zona con la presencia de la ministra Catalina Velasco y el gobernador Aníbal Gaviria.



El valor del contrato fue por 15.836 millones de pesos con recursos de la Nación, el departamento y el municipio, mientras que el plazo de ejecución establecido fue de 12 meses a partir del inicio de ejecución del convenio. Sin embargo, hasta el momento, la comunidad de Playa Murrí asegura que no ha visto mayores avances en el proyecto.

Afectados por lluvias en Playa Murrí, Vigía del Fuerte Foto: Cortesía

"Uno entiende que estas cosas tienen muchos procedimientos y pasos a seguir, pero en ocasiones, de acuerdo a la magnitud del problema, hay que ahorrar detalles con el objetivo de avanzar para que no se permita que siga habiendo desastres para las familias", explicó Wilton Araújo, coordinador de gestión del riesgo de Vigía del Fuerte.



Y es que uno de los principales problemas de la población es la erosión ribereña que, según el funcionario, actualmente alcanza 30 metros del terreno. Hay que tener en cuenta que hay viviendas que estaban a tan solo 5 metros del margen del río.



La ministra Velasco explicó en su momento el diagnóstico del sector: "Este es un asentamiento que ha sufrido erosión ribereña, ¿qué es esto?, que el río se llevó la primera línea de viviendas de la comunidad y están en riesgo las que quedan".

Afectados por lluvias en Playa Murrí, Vigía del Fuerte Foto: Cortesía

La problemática ya afecta al 80 por ciento de la población del caserío y las familias —que están a punto de perder lo poco que les queda— no tienen como reubicarse para otro lugar.



"No esperen que esto sea catastrófico para ver la forma de empezar a hacer las viviendas y ojalá que cuando todo el mundo muera no vaya a ser que empiecen a hacer estas viviendas", alertó el coordinador de gestión del riesgo del municipio.



Según los documentos del contrato, la reubicación se adelantará en un lote de cuatro hectáreas que fue identificado por la comunidad y que pertenece a la titulación colectiva del Consejo Comunitario Mayor del Medio Atrato, la cual abarca los municipios de Quibdó, Bojayá , Atrato, Vigía del Fuerte, Murindó y Urrao.

Playas de Murrí, corregimiento de Vigía del Fuerte. Foto: Gobernación de Antioquia

La Empresas de Vivienda de Antioquia explicó en mayo que las obras se adelantarían en 4 etapas. La idea es que las viviendas sean construidas en madera inmunizada y tengan un tamaño de 53,9 metros cuadrados con la posibilidad de crecimiento.



Además, tendrán un diseño bioclimático con espacios favorables para la ventilación y la iluminación natural, y contarán con servicios públicos (acueducto, alcantarillado y electricidad).



Desde Vigía del Fuerte hicieron un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para que se avance rápidamente en los trámites administrativos con el fin de concretar los trabajos de construcción de las viviendas.



EL TIEMPO se comunicó con VIVA para conocer el estado actual del proyecto, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.



MEDELLÍN

