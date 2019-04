Antioquia pide a MinJusticia que destrabe proyecto de cárcel agrícola

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le hizo un nuevo llamado a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, para que agilice los procesos que sean necesarios y permitan continuar con la ejecución de las obras de la cárcel agrícola de Yarumal (norte del departamento).



El mandatario departamental calificó como "freno de bolígrafo" las trabas que el Gobierno Nacional le ha puesto a este proyecto, que busca crear un espacio de 400.000 metros cuadrados, en el cual al menos 1.500 o 2.000 reclusos tengan un verdadero proceso de resocialización.

En 2017, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín firmaron un convenio con el Ministerio de Justicia del gobierno de Juan Manuel Santos para sacar adelante este lugar. Las obras comenzaron e iban de acuerdo al cronograma, sin embargo, con el cambio de gobierno empezaron las dificultades, aseguró Pérez.



"Con el cambio de presidente, desafortunadamente, se puso un freno de bolígrafo que tiene prácticamente parado el proyecto, mientras Antioquia reclama a gritos nuevos escenarios carcelarios", expresó el mandatario departamental en una carta que le envió a la ministra.

Asimismo, en días pasados, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reclamó que, pese a que ya se dispusieron los recursos de parte del municipio y el departamento, no hay avances significativos y la obra lleve ya parada casi un año.



Pérez agregó que esto va en contravía del reclamo que hizo hace algún tiempo el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, respecto a la falta de colaboración de la Gobernación y la Alcaldía para construir nuevos centros penitenciarios que ayuden a aliviar un poco la crisis carcelaria que viven el departamento y el país.



"Si no se hubiera puesto ese freno de parte del Ministerio de Justicia de este gobierno ya se habría terminado la colonia agrícola penitenciaria", indicó el gobernador Pérez, quien añadió que la cartera presidida por Borrero debe actuar rápido para que este año sea posible terminar y entregar la obra.

"Uno no sabe si este freno es por celos con el gobierno anterior o porque no están de acuerdo con el proyecto, nosotros si queremos seguir con el proyecto, si hay que poner más recursos, pondremos más recursos", manifestó el Gobernador, quien dejó claro en la carta enviada a Borrero que el contratista hizo una parte de las obras y no se le ha podido pagar, por lo cual, cualquier demanda o multa futura debe ser responsabilidad del Ministerio.



Vale recordar que esta cárcel agrícola se construía en el terreno donde antes funcionó un seminario religioso en Yarumal y que la inversión alcanzaba los 65.000 millones de pesos.



