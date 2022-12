A menos de 12 horas de que se cumpla la hora cero para que los trabajadores de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) declaren la huelga, en las afueras de la empresa hubo manifestaciones por parte del Sindicato Sintrabecólicas, subdirectiva Medellín, quienes dicen que hay negligencia por parte de la Gerencia para negociar.



Con arengas y pancartas, unas 30 personas sentaron su voz de protesta asegurando que, de llegar la hora cero, que es a las 11:59 p. m. de este martes 27 de diciembre, se irán a huelga, lo que significa un paro total en la operación de la FLA.

Diego Mauricio Restrepo, presidente de Sintrabecólicas, subdirectiva Medellín, aseguró que el cese de actividades, en caso de huelga, sería de toda la empresa, es decir, unas 300 personas.



“Toda la empresa queda parada, nosotros como sindicato mayoritario paramos la empresa y todo el personal sale a cese de actividad. Es que esta es una huelga legal y es la primera que se da en el sector licorero. Vamos a hasta las últimas consecuencias”, expresó Restrepo, quien agregó que este pliego de peticiones no le representa a la empresa ni el 0,5 por ciento de sus utilidades netas.



Lo que sí genera una grave afectación, agregó el hombre, es que la empresa pare su producción, ya que aseguró que por un día que la fábrica pare puede perder $1.000 millones de pesos.



“Con esos $1.000 millones se puede aceptar nuestro pliego de condiciones y hasta les sobra plata”, dijo Restrepo.



Sobre las negociaciones

Aunque el Ministro del Trabajo, estuvo ayer reunido con las partes para buscarle una salida a la situación, no se pudo llegar a un acuerdo.



"Hubo un último intento este lunes, pero las propuestas por parte de la administración y el Gobernador de Antioquia son indignas. Tenemos una propuesta que es nuestra columna vertebral y es la tabla de indemnización que garantice que, en caso de un despido sin justa causa, salgan con una cantidad que les permita sobrevivir dignamente", contó Restrepo.



Aseguró que la propuesta del sindicato era aumentar el 50 por ciento, pero que en medio de las negociaciones bajaron un 30 por ciento, "pero ellos se paran en un 7 por ciento y eso no es una negociación, es una imposición”.



Aclaró el líder sindical que esta tabla no afecta en nada las finanzas ni la rentabilidad de la empresa, ya que solo se activaría en caso de un despido sin justa causa.



Otra de las protestas tiene que ver con las decisiones tomadas en 2001 cuando más de 200 personas fueron despedidas de la FLA sin justa causa, por lo que se hizo una demanda, la cual falló hace 3 años obligando a la reintegración de 30 de estas personas.



Sin embargo, aseguran del sindicato que ya dos de los reintegrados fueron despedidos.



