En Antioquia finalizó la alerta roja hospitalaria, ¿qué significa?

Antioquia dejó de estar en alerta roja hospitalaria para estar en estado naranja, tras un decreto expedido por el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez.

Suárez decidió no extender la alerta, y explicó que desde la medianoche de hoy el departamento se encuentra en alerta naranja, lo cual tiene varias implicaciones.



“Esto implica que en las clínicas y hospitales ya se pueden realizar procedimientos no urgentes. Esto también le da un respiro al sistema de salud, que llevaba casi cuatro meses al límite”, dijo Suárez.



(Le puede interesar: ‘Me libré de la muerte porque me hice vacunar las dos veces’)



El mandatario departamental rescató que hay descenso en positividad de casos, fallecimientos y ocupación UCI y pidió no bajarla guardia pues el covid sigue presente. Hasta este martes, de 1.234 camas UCI disponibles en Antioquia, 1.034 están ocupadas, para un 83,8 por ciento de la ocupación.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, sostuvo que en la capital antioqueña también se han recuperado las cifras del covid.



"Ayer tuvimos la cifra más baja de contagios en los últimos seis meses en la ciudad. Ese es el resultado de la vacunación, tenemos ya más de 2'100.000 vacunas aplicadas, más de 1 millón de personas que tienen el esquema completo y todos los días estamos vacunando más y más personas", manifestó este miércoles.



(Le recomendamos: ‘Me libré de la muerte porque me hice vacunar las dos veces’)



También agregó que en la ciudad hay una ocupación por debajo del 60 por ciento en las camas de cuidados intensivos.



"Otra vez estamos en una condición normal, pero la clave es el cuidado ciudadano y la vacunación", apuntó.

Yessica Giraldo Castrillón, epidemióloga de la Universidad CES, explicó que este cambio significa que se ha disminuido un escalón en esa alerta y que se ha recuperado un poco, en alguna medida, la capacidad de respuesta en el sistema hospitalario.



"Para la salud pública, desde el punto de vista epidemiológico, tiene implicaciones en el manejo de la pandemia y entender que es un indicador más de que se vienen disminuyendo en los últimos días el número de casos y de personas que requieren servicios", explicó la experta.



(También lea: Alcalde Daniel Quintero presentó al robot para predecir delitos en Medellín)



También complementó lo expuesto por el gobernador, pues para los pacientes y el sistema de salud, significa que se van a poder reabrir algunos servicios que habían sido suspendidos, algunos de ellos ambulatorios y procedimientos programados como cirugías, entre otros.



Giraldo reiteró que el mensaje para la ciudadanía es seguir con el autocuidado, pues el virus no se ha ido. Además de la necesidad de aplicarse la vacuna y avanzar en el plan.



MEDELLÍN