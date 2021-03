Polémica obra de Metroplús, en Envigado, estaría lista en noviembre

En medio del litigio jurídico, la polémica obra del Tramo 2B del Metroplús en el municipio de Envigado, al sur del valle de Aburrá, continúa y se estima que estará lista en el mes de noviembre de este año, si el cronograma no sufre más retrasos.(Le sugerimos leer: Desmantelan minas ilegales de Clan del golfo en Zaragoza, Antioquia)

“Eso es un proyecto que se demora 9 meses, que esperamos que a mediados del mes de julio poder entregar la calzada occidental y comenzar obras en la calzada oriental y poder, a mediados de noviembre, entregar la obra a la comunidad sino tenemos otro contratiempo como el que se ha suscitado con estas suspensiones de los jueces”, explicó Samir Murillo, gerente de Metroplús.



Pero todo indica que habría un freno más a la obra porque avanzan, de manera independiente, dos gestiones jurídicas lideradas por el colectivo Túnel Verde que está conformado por ciudadanos envigadeños que desde hace 7 años busca que no haya tala de árboles en la zona en donde avanza el proyecto.



El primero de los procesos, como explicó Faber Cuervo, uno de los miembros de ese colectivo, avanza en el Juzgado 13 Administrativo de Medellín en donde hay una acción popular en la que pide que se declare a la carrera 43 A como un bien de interés cultural.



El otro proceso cursa en el Consejo de Estado pues se considera que hubo un desacato del Tribunal Administrativo de Antioquia al revocar la medida cautelar que existía sobre la obra.



“Esas obras se reactivaron pero no debieron hacerlo porque todavía está inmersa en dos procesos porque cualquier cosa puede pasar y puede volverse a suspender la obra por el Consejo de Estado porque ya iniciaron un incidente de desacato contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y eso está caminando”, detalló Cuervo.(Le puede interesar: Medellín podría endurecer las restricciones en Semana Santa)

Durante más de 7 años, la comunidad ha protestado por esta obra pues dice que atenta contra los árboles y el medio ambiente. Foto: Esneyder Gutiérrez

Mientras llegan las decisiones jurídicas, las obras se retomaron desde el pasado 6 de marzo, en medio de algunos trancones que se han generado en esta zona del municipio.



“El mensajes es que entre todos nos apoyemos y construyamos la ciudad que queremos, que no se apruebe esta medida cautelar nos permite reiniciar las obras que estaban suspendidas; además, el 60% de los árboles de esta importante vía se conservan, este será un corredor vial amigable con el medio ambiente que incentivará el transporte público y no el particular”, explicó el alcalde, Braulio Espinosa.



Para el gerente de Metroplús es imperativo que se termine la obra porque se han generado sobrecostos millonarios: “esa es una obra que estaba estimada en 22 mil millones de pesos que vienen de un convenio de cofinanciación con el Gobierno Nacional y al municipio de Envigado le tocará apropiarse entre 12 mil y 14 mil millones de pesos que son los sobrecostos de la obra por tanto tiempo de estar parada y esos recursos salen del bolsillo de los ciudadanos a través de los impuestos”.



(También puede leer: Capturan a padres acusados de abusar sexualmente de sus 5 hijos)



Sin embargo, el colectivo Túnel Verde insiste en que es más importante el cuidado del medio ambiente del municipio y por eso ya van ajustar casi ocho años en medio de la lucha que ha impedido que esta obra llegue a finiquitarse.



“Son casi 200 árboles que se han perdido, 140 de tala y 30 por traslado y otros 30 por poda agresiva (…) Es una falacia cuando dicen que se repusieron. Es un engaño porque en el lugar de influencia de la obra no se pueden sembrar nuevos árboles que había, de esa envergadura, ese corte, ese copado, eso es imposible, no queda piso blando en donde sembrar árboles”, afirmó Cuervo.

Lo que se entregará

Si avanza la obra, en noviembre se entregarán, entre La Frontera y el restaurante Palogrande, dos calzadas y cada una de tres carriles, los centrales serán exclusivos para el sistema Metroplús.



“Es decir, hoy tenemos 4 carriles y vamos a tener 6 con todas las condiciones técnicas y demás. Se va a hacer todo el ejercicio paisajístico, la recuperación de todo lo que tiene que ver con el túnel verde y una vía en mejores condiciones técnicas que van a ayudar a la movilidad en ese sector del sur del valle de Aburrá”, concluyó el gerente.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-Líder rural, entre víctimas de triple crimen en afueras de Jamundí



-Barranquilla reportó el mayor número de casos nuevos de covid del país



-Cerca de 17 mil niños y jóvenes no volvieron a las aulas en Antioquia