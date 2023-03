Infortunadamente, la inseguridad en el país hace parte del día a día de los colombianos, al punto que muchos han decidido tomar justicia por mano propia, a pesar de lo que han dicho las autoridades.

Este fue el caso de una mujer a quien una pareja de ladrones le robó sus pertenencias mientras caminaba por las calles de Bello, Antioquia, el pasado 24 de febrero.



(Siga leyendo: Estos son los grupos contra los que el Eln libra guerra a muerte por la coca).



Sin embargo, este no es el fin de la historia, ya que las personas que se percataron del suceso atraparon a los delincuentes y los golpearon. De hecho, la víctima se unió a la pelea, tomó uno de los cascos de los victimarios y lo golpeó contra el suelo en repetidas ocasiones, al igual que un teléfono celular. De acuerdo con La Kalle, estos ladrones -al parecer- eran novios y tenían mala fama en la comunidad por su habilidad para hurtar cosas.

No obstante, pese a la agresión en la calle, la pareja huyó del lugar y la mujer pudo recuperar sus pertenencias. Según el medio citado, la Policía aún no los ha podido atrapar. Los residentes de otros barrios también habrían sido víctimas de estos ladrones.



(También lea: Procuraduría se opuso a la libertad otorgada a Enilce López, alias La Gata).



Los hechos quedaron registrados en un video que fue tendencia en Twitter, el cual ha tenido más de 80 mil reproducciones. En los comentarios de este, algunos internautas “aplaudieron” la decisión de la comunidad al golpear a los ladrones, mientras que otros los criticaron por “dejar escapar a los delincuentes”. Sin embargo, se aconseja acudir a las autoridades para no caer en una espiral de violencia y evitar convertir a la víctima en victimario.

Esta pareja iba a robar un celular en cabañas y fue detenidos por la comunidad. pic.twitter.com/urfm2WAZWl — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 24, 2023

(Además: Andrés Escobar: caso por presunta violencia en el paro será revisado en Tribunal).



En dado caso que haya sido víctima de hurto, estafa o robo, puede dirigirse a la Fiscalía General de la Nación, a la estación de Policía más cercana que tenga o comunicarse a la línea de emergencia 123 para recibir apoyo de las autoridades ante este tipo de situaciones.

Más noticias

camioneta de su papá mientras grababan un Tik Tok

En video: hinchas de fútbol arrojan peluches al campo

Joven española se hace viral al relatar su 'peor cita de Tinder': ¿qué le pasó?

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS