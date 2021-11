Una mujer dio a luz en un bus que viajaba de Quibdó a Medellín

El viaje de un bus intermunicipal entre Quibdó y Medellín se vio interrumpido cuando una mujer dio a luz a un bebé.



Aún faltaba un poco más de una hora para llegar a la capital antioqueña y la joven mujer, quien estaba acompañada por su esposo y su hija de tres años, parió en la silla que viajaba. Estaban en jurisdicción del municipio de Amagá, en el Suroeste antioqueño y en medio de la emergencia fue auxiliada por los bomberos.



“Nos dijeron dónde estaba el bus y nos encontramos a una mujer en la silla donde estaba viajando y tenía al bebé afuera pero aún unido al cordón umbilical, no había hecho expulsión de placenta y procedimos a cortar el cordón para separar al niño de la madre y poderle brindar los cuidados que podíamos ofrecer en el momento. Lo hicimos”, contó el sargento Miller Valencia, uno de los miembros de Bomberos Amagá que atendió el caso.



Bajar a la madre del bus no fue fácil. Se utilizó a una tabla rígida y con la ayuda de dos pasajeros fue montada a una camioneta y se trasladó, con su bebé y su familia, al hospital municipal.



“Esta mujer tenía una remisión que le había ordenado un hospital de Quibdó para ir a Medellín pero la EPS no la había autorizado y con el esposo decidió viajar en bus pero no alcanzaron, era un embarazo de alto riesgo”, detalló el bombero.



Una miembros de los bomberos de Amagá sostiene al bebé recién nacido. Foto: Cortesía Bomberos Amagá

El hecho ocurrió el viernes pasado. La madre y el bebé fueron atendidos. Sin embargo, según el parte médico, el niño nació prematuro, de siete meses, tenía un estado delicado de salud y fue remitido a un hospital en Medellín.



“No sabemos más de los dos pacientes. Es una satisfacción enorme haberlos ayudado y esperamos tener noticias del bebé y que salga adelante”, dijo Valencia.



MEDELLÍN

