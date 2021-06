Murió notario de Chigorodó que soñaba que lo enterraran en sarcófago

Ramsés Escobar no era un faraón, pero era bien reconocido y respetado por los habitantes de Chigorodó, en el Urabá antioqueño. Además de ser el notario del municipio era recordado por su gran afición a la cultura egipcia, tanto que hasta compró un sarcófago para que lo enterraran allí cuando muriera.



Paradójicamente no será así. Ramsés, de 58 años de edad, murió el domingo pasado en Medellín debido a que semanas atrás se contagió de covid-19 y por protocolos debe ser cremado.



Luego de haberse contagiado y tras complicaciones respiratorias, fue trasladado a Medellín a casa de familiares. En su trasegar estuvo en la Clínica Las Vegas y luego en la Clínica León XIII, inicialmente buscado unidad de cuidados respiratorios, que no había en el momento debido a la alta ocupación de estas camas por los casos de covid-19 en Antioquia.



"El domingo, en la mañana, lo trasladaron de nuevo a la León XIII y estuvo más o menos 12 horas y luego se tomó la decisión de intubarlo en la tarde y posteriormente falleció”, cuenta su hijo, Zeti Keops Escobar Isaza, hijo del notario, quien se llama así precisamente por la pasión de su padre por el antiguo Egipto.



El sarcófago adquirido por Ramsés se mantendrá en su casa en Chigorodó, pues entre sus últimos deseos pidió que se conservara la decoración que allí hay.



“Pidió que la casa se convirtiera en una especie de salón que recordara lo que él fue y su afición por la cultura egipcia”, detalla Zeti.



Ramsés Escobar mostrando su sarcófago en el que quería permanecer después de morir. Foto: Cortesía ciudadanía

Aún se desconoce la fecha de las exequias, sin embargo el hijo confía en que sean este jueves. La familia hará tres ceremonias para despedirlo, una en Medellín, otra en el municipio de Nariño (Antioquia) en donde Ramsés nació el 19 de mayo de 1963 y finalmente otra en Chigorodó.



“Los últimos días de mi papá en servicio fueron como los 20 años anteriores. Cualquier persona que haya estado en la notaría puede decir que siempre tenía toda la disposición del mundo para prestar el mejor servicio, hizo lo que lo caracterizó y fue atender a las personas con la calidad que se necesitaba y no tenía una puerta en su oficina”, recuerda el hijo.



Aunque su cuerpo no permanecerá en el sarcófago que adquirió para extender su presencia después de muerto, su familia busca un cofre con figuras de aquel país que pudo conocer en 2013 cuando viajó con una de sus hijas.



La muerte de Ramsés fue lamentada no solo por los habitantes de Chigorodó sino también por dirigentes del Centro Democrático, entre ellos Álvaro Uribe y Paola Holguín.



MEDELLÍN

