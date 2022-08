Lo que parecía una salida inofensiva a montar bicicleta terminó en tragedia para Fanny Hurtado y su familia.



La mujer, quien salió en la noche del pasado martes 16 de agosto a una rodada con un grupo de compañeros por el municipio de La Estrella, chocó contra un resalto con mala señalización golpeándose fuertemente y terminando en un coma inducido.

Carlos Serna, esposo de Fanny, contó que la mujer se alejó del grupo con el que estaba y tomó un desvío. Sin embargo, la falta de señalización y pintura hizo que no viera el llamado policía acostado y se golpeara fuertemente.



“Los bomberos de La Estrella me llamaron sobre las 11 de la noche a informarme que Fanny había tenido un accidente en la bicicleta. De inmediato fui hasta la clínica donde la tenían y me dijeron que tenía un trauma craneoencefálico y que tal vez podría perder un ojo por la gravedad de los golpes. Pero aún estaba muy hinchada y había que esperar”, recordó Carlos.



Era tan crítico el estado de salud de su esposa, que tuvieron que ponerla en un coma inducido.



Son recurrentes los accidentes en la zona Foto: Cortesía

Al día siguiente fue al lugar del accidente a recoger lo que quedaba de la bicicleta de Fanny y allí en efecto notó el resalto y la mala señalización del mismo, indicando que aún en horas de la mañana, es muy factible que ocurra un accidente.



Agregó el hombre que fueron los vigilantes de la zona quienes presenciaron lo ocurrido a su esposa y le indicaron que ya son recurrentes los accidentes por culpa de la falta de pintura en ese 'policía acostado'.



“Me dijeron que había varios de ellos sentados hablando cuando de repente sintieron un golpe fuerte y pensaron que era otra moto que se había accidentado en ese punto, como ya era recurrente, pero al llegar vieron a mi esposa tendida en el piso como a 15 metros del resalto”, manifestó Serna.



Si bien Fanny sigue en Unidad de Cuidados Intensivos, ya le quitaron los medicamentos para sacarla del coma y ha estado respondiendo bien al tratamiento. Aunque no puede hablar, sí reacciona a la voz de su esposo.



Sobre si interpondrán acciones legales, Carlos contó que por ahora no está pensando en eso, dice que lo primero es que su esposa que se recupere y que espera que el ‘policía acostado’ esté pintado lo más pronto posible para evitar más accidentes.



Desde la Alcaldía de La Estrella informaron que esta semana realizarán los trabajos para reparar el resalto y hacer los trabajos necesarios en la vía.



MEDELLÍN