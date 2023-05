Con el anhelo de conocer a una joven a la que había conocido por una plataforma digital, un estudiante de Bolivia viajó hasta el municipio de Bello. Sin embargo, lo que vivió en tierras antioqueñas estuvo lejos de ser una historia de amor.



De acuerdo con información revelada por la Fiscalía General de la Nación, la mujer con la que el estudiante foráneo se iba a conocer es Leidy del Carmen Galvis Vargas, una ciudadana venezolana, quien fue capturada por presuntamente haber secuestrado y torturado al joven de Bolivia.



(Lea, además: Encuentran a ciudadano sueco que estaba desaparecido en Medellín)

Los hechos ocurrieron en diciembre del 2022 y, según el ente acusador, el joven fue retenido contra su voluntad en una vivienda del barrio Hato Viejo del municipio de Bello (Antioquia) no solo por la mujer, sino que también por un hombre que la acompañaba.



“La víctima habría sido retenida en contra de su voluntad y golpeada por una pareja, que le exigían la suma de 300 dólares para dejarlo en libertad y no atentar contra su vida. Ante la demora en el pago de la exigencia económica, los presuntos victimarios habrían quemado el cuerpo del hombre con cigarrillos”, dice el reporte de la Fiscalía.



(Le puede interesar: 'Profe, no me lleven': el clamor de niña abandonada por sus padres en colegio)

Ante la demora en el pago de la exigencia económica, los presuntos victimarios habrían quemado el cuerpo del hombre con cigarrillos FACEBOOK

TWITTER

Al no recibir el pago, el extranjero fue dejado en libertad en cercanías de la Terminal del Norte de Medellín donde lo amenazaron indicándole que si avisaba a las autoridades atentarían contra su vida y la de su familia.



Sin embargo, la víctima denunció el caso y la mujer fue capturada por servidores del Gaula de la Policía Nacional, quienes le imputaron los delitos de secuestro extorsivo agravado, cargos que no aceptó la mujer.



“Por estos hechos, en los próximos días la Fiscalía imputará cargos contra Duván Andrés Carvajal Garcés, quien fue capturado el 27 de abril de este año en la ciudad de Cartagena (Bolívar) por el delito de tráfico de estupefacientes”, dice la Fiscalía refiriéndose al otro involucrado..



(Lea también: Medellín: mujer saqueó a extranjero después de darle ajiaco y pasta boloñesa)



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín