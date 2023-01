Más de 24 horas ajustan los bloqueos viales en el norte del valle de Aburrá, en la vía que de Medellín conduce al municipio de Barbosa por cuenta de las protestas de comunidad de la zona y transportadores, quienes exigen en costo diferencial en el peaje del sector.



La movilidad en esta zona, vital para salir de Medellín hacia la Costa Atlántica y hacia el Nordeste y Magdalena Medio, ha estado colapsada por cuenta de los bloqueos, por lo que las autoridades piden utilizar vías alternas.

Y aunque la vía continúa cerrada, se ha dado paso a algunos vehículos de emergencias para no generar mayores traumatismos.



Juan Camilo Tobón, coordinador del comité departamental de DD. HH. 'Despertá pues' y quien también lidera las protestas, explicó que desde el 2001 que se construyó, este peaje tenía exenciones a las personas que habitan en Barbosa y eso es lo que están exigiendo.



"Hemos insistido en que ya se pagó todo y pedimos que se quitara el peaje, vemos que es imposible, por lo que en octubre del año pasado se acordó una tarifa diferencial, que también aplicaba para camiones y volquetas. Eso es lo que estamos pidiendo, porque no se ha cumplido", contó el hombre.



La movilidad ha estado afectada desde hace casi dos días Foto: Denuncias Antioquia

Agregó que, desde noviembre han venido con dilaciones en los plazos para decretar dicha tarifa preferencial, y que el último plazo que les dieron venció el pasado 16 de enero, por lo que optaron por salir a protestar.



Agregó el hombre que hay un corredor humanitario que permitirá el paso a ambulancias, vehículos con adultos mayores y vehículos que transporten alimentos básicos.



"Son 240 carros los que esperan este beneficio. Estamos exigiendo que se respete lo que se ha acordado desde el 2001, porque están pagando $24.000 de ida y $24.000 de venida lo que ha generado un hueco muy grande en las finanzas", manifestó Tobón.



Agregó el líder gremial que, inmediatamente les aprueben dicha tarifa diferencial y que esta medida quede oficializada, disolverán la marcha y terminarán los bloqueos en la vía Barbosa-Hatillo.



Responde la ANI

Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que avanza con un acto administrativo para establecer tarifas diferenciales a los peajes concesionados de Cisneros, Trapiche, Cabildo y Pandequeso en Antioquia, que hacen parte del concesionario Vías del Nus (Vinus).



Diego Morales, vicepresidente de Planeación, Riesgo y Entorno de la ANI, indicó que este beneficio se suma al Decreto 0050 del 15 de enero de 2023 con el cual el Gobierno nacional definió congelar las tarifas de los peajes para ese año.



(Lea también: El creador de pesebre único en el mundo recibió condecoración)

Agregó el funcionario que las proyecciones en estas tarifas han sido contrastadas con las solicitudes de las comunidades.



"Se ha definido aumentar la cantidad de cupos para la caseta Cisneros beneficiando a los municipios de Santo Domingo y Cisneros. En el peaje Pandequeso se aumentarían los cupos para los municipios impactados directamente por la estación de peaje y en las casetas de Trapiche y Cabildo, para un total de 5.000 cupos para particulares y vehículos de categorías III y IV de Barbosa y veredas de Girardota”, dijo Morales.



Se espera que durante la primera semana de febrero se emita el acto administrativo respectivo que le dé viabilidad a las tarifas diferenciales.



