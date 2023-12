Mintransporte insiste en que obras adicionales de vías 4G en Antioquia pueden esperar

Una de las principales prioridades para Antioquia en los próximos años es la culminación de los proyectos de cuarta generación que actualmente se construyen en el departamento, especialmente, Pacífico 1 y el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, sobre los cuales el Gobierno Nacional ha manifestado no tener recursos para su terminación.



En la mañana de este jueves, 28 de diciembre, el ministro de Transporte, William Camargo, confirmó en entrevista con EL TIEMPO que las obras adicionales de estas importantes vías tendrán que esperar un tiempo para su ejecución, por lo menos, hasta conseguir fuentes alternativas de financiación.

El funcionario explicó que la decisión se tomó basada en la Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro en el cual se estableció la convergencia nacional como mecanismo para que las zonas históricamente menos favorecidas con recursos del Estado tengan importantes inversiones en los próximos años.



"Un paquete de obras importantes ha concentrado recursos de la Nación en Antioquia, eso está bien, pero hay otras zonas que se quedaron atrás. Entonces aparecen unas obras adicionales, por efecto del mismo proceso constructivo que no son imputables al concesionario, que tiene que cubrir el Estado", indicó el ministro Camargo.

El proyecto 4G Pacífico 1, ubicado en el Suroeste antioqueño, alcanzó un avance del 96 por ciento de ejecución. La obra es la vía que comunica a Medellín con el Eje Cafetero. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Y añadió: "Esos 'achaques' no estaban incorporados en la estructuración inicial, entonces toca buscar recursos para cubrirlos y, en otros casos, es una subestimación del costo de las obras. El túnel del Toyo tuvo un valor inicial y cuando empezamos a revisar el costo de electromecánicos y tramos que hacían falta superó lo que estaba previsto y tenemos que buscar cómo cubrirlo".



El ministro aseguró que las obras adicionales que no estaban contempladas en los contratos iniciales con los concesionarios tendrán que esperar una fuente de financiación para su construcción. "Ya con el gobernador saliente revisamos en su momento cómo sumamos esfuerzos para completarlo".



"Por la forma en que se construyó la infraestructura y se pidieron las inversiones, hay una concentración en Antioquia y de alguna manera tenemos que restablecer ese equilibro. Eso sugiere una ralentización, es decir, un menor flujo de recursos hacia esa zona y se lleva de manera prioritaria a otra", precisó Camargo frente a la postura del Gobierno Petro con el departamento.

¿Cuáles son las vías afectadas?

Uno de los 10 proyectos 4G que pasan por Antioquia y que presenta el panorama más complejo es Pacífico 1, la conexión del Eje Cafetero con el Urabá antioqueño empalmando con Pacífico 2, Pacífico 3, Mar 1 y Mar 2.



Aunque el avance de la vía supera el 96 por ciento, hay varias situaciones que hacen que la obra no esté completamente terminada. La carretera, de 50,2 kilómetros concesionados, comenzó trabajos a mediados del 2018 y actualmente tiene dos puntos importantes que no se han construido, pero que son vitales para el proyecto.



Se trata de una doble calzada de 3,2 kilómetros distribuidos entre los sectores Cuatro Palos y Primavera a cargo del Invías y una solución con dos túneles que se requieren en el sector Sinifaná, donde hubo un derrumbe en 2019 que se llevó la vía y varios puentes. Las obras no estaban contempladas en el contrato inicial de concesión.



Se estima que el costo de la construcción de los túneles podría ascender a 478.000 millones de pesos, mientras que las obras correspondientes al Invías requerirían unos 530.000 millones de pesos, según estimaciones de la concesión Covipacífico.

Así es la entrada del túnel Guillermo Gaviria Echeverri. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Otro proyecto afectado es el tramo 2 del proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri —el más largo de América— y sus vías de acceso. La construcción, también a cargo de Invías, va desde Santa Fe de Antioquia hasta Giraldo (Occidente de Antioquia) en 19,4 kilómetros distribuidos en 11 túneles, 13 puentes, cuatro falsos túneles y 12,51 kilómetros en vías a cielo abierto.



Las obras en este tramo comenzaron dos años tarde y requerirían 550.000 millones para su culminación por parte del Gobierno Nacional, que se suman al compromiso de esta para girar 250.000 millones de pesos para vías de acceso del tramo 1.



Según el Invías, las obras en el tramo 2 avanzan en un 73 por ciento con inversiones por 808.230 millones de pesos. En total, la Nación ha invertido más de 1,4 billones de pesos en los diferentes tramos de la vía, incluyendo el contrato para la instalación de equipos electromecánicos de los túneles que iniciará ejecución una vez culminen las obras físicas.



Desde el Invías se han adelantado mesas de trabajo con la Gobernación de Antioquia y la bancada antioqueña para buscar alternativas que permitan conseguir los recursos faltantes para poner en servicio la obra.



MEDELLÍN

