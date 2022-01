El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, hizo un balance de los últimos logros en el país en materia minera y habla del futuro de este sector de la economía, especialmente en Antioquia, que se sigue posicionando como una de las regiones con más explotación y tradición.

Mesa dialogó con EL TIEMPO sobre los logros y retos en minería que tiene el departamento y el resto del país.



¿Cuáles son los avances en formalización minera en Colombia?



La formalización minera es una de las principales políticas del sector minero del gobierno del presidente Duque, por eso el 2021 cerró con 12.000 mineros formalizados en el país. Casi el 50 por ciento de los 12.000 están en Antioquia, unos 5.300.



Por ejemplo, en El Bagre, Bajo Cauca, inauguramos la minera formalizada número 5.000 y el minero 10.000 formalizado recientemente también fue antioqueño, de Frontino. La meta ahora es pasar de 12.000 a 27.000 en agosto de este año, que es la meta del cuatreño del gobierno actual.



¿Y con respecto a la bancarización?



Recientemente se dio la sanción de la Ley de Bancarización minera, sancionada por el presidente Duque y con la cual se busca facilitar el acceso a los servicios financieros de los mineros de pequeña escala, a estos se les está dando enfoque diferencial en lo técnico y ambiental.



Reconociendo que el pequeño minero, el de subsistencia, tiene unas características diferentes a la gran minería y no se le puede exigir lo mismo a un pequeño minero, que a una multinacional. Eso sí, todos deben cumplir con los estándares técnicos, por ejemplo, los mineros de aluvión que trabajan en los ríos, no pueden usar mercurio, tienen que cumplir con el licenciamiento ambiental creado para ellos y con enfoque diferencial que lo que busca principalmente es que los pequeños mineros se dieran cuenta de que podían cumplir con los requisitos.



Lo más satisfactorio es ir a regiones como San Roque, El Bagre, Nechí, Zaragoza, entre otros, y que los mineros ya formalizados le digan a uno, ministro, ahora que estoy formalizado no solamente genero puestos de trabajo, sino que también ya no tengo miedo, no me tengo que esconder, no tengo que ir al mercado negro a buscar explosivos y lo más importante, es que pago regalías y pago impuestos.



Pero, ¿para que la nueva Ley 2177 de Bancarización?



Esta Ley, sancionada el 30 de diciembre del 2021, permite que el sector bancario acceda a la información financiera y a todo el contexto del minero que requiere la banca, así los bancos podrán corroborar que quienes quieren acceder a los servicios, cumplen con los lineamientos de la actividad minera. Al día de hoy hay bancarizados cerca de 4.000 mineros, 3.300 en Antioquia.



¿Cuáles son, ahora, los principales proyectos mineros?



La meta consiste en la diversificación, pues la idea país es no depender tanto del carbón, y apostarles más a los minerales metálicos que son los que más van a demandar en el mundo para el tema de transacción energética.



Algunos de los proyectos más importantes en este sentido son: Buriticá, ahora Zijin, la cual es la mina subterránea de oro más grande del país y que recientemente entró en operación. Luego, el proyecto Gramalote en el municipio de San Roque, el cual será la mina de oro a cielo abierto más grande del país y debe estar en construcción y montaje este 2022 y la inversión solo de este primer paso, es de 1,1 billones de dólares.



Diego Mesa Puyo, Ministro de Minas y Energía de Colombia Foto: Esneyder Gutiérrez

El siguiente es Mineros S.A, que opera en el Bajo Cauca Antioqueño y que con una nueva licencia ahora expandirá más la operación, hay que mencionar que esta empresa es la primera minera colombiana en alcanzar listado dual, es decir que en la actualidad está en la bolsa de valores de Colombia y la bolsa de valores de Toronto, Canadá.



Otro proyecto minero importante para el crecimiento es Quebradona, el cual recientemente recibió dos hitos contrarios, pues por un lado fue aprobado el plan de trabajos y obras por parte de la Secretaría de Minas, autoridad minera en Antioquia, pero, por otro lado, la autoridad ambiental archivo la solicitud de licencia ambiental por falta de información para tomar una decisión de fondo.



¿Por qué la Agencia Nacional de Minería prorrogó la delegación minera para Antioquia?



Por tradición, por lo que representa el sector minero Antioqueño en el país, puesto que 1 de cada 5 títulos mineros del país está en Antioquia, el producto interno bruto (PIB) minero en Colombia es cerca del 2 por ciento, en Antioquia el PIB minero es del 4,65 por ciento, lo que muestra una tradición histórica en el departamento y por esto se decidió mantener la autoridad minera delegada en la gobernación y a través de la Secretaría de Minas, la cual fue firmada y ratificada el pasado 28 de diciembre de 2021, pero por primera vez fue y por los resultados obtenidos, extendida por dos años.



En Antioquia, en dos años, se ha cuadruplicado lo que se había otorgado en títulos mineros en los últimos cuatro años y por esto también Antioquia es el único departamento que tiene esa delegación.



(Siga leyendo: Asociación Médica de Antioquia pide adecuar hospitales de emergencia)



Una de las grandes oportunidades de Colombia en el futuro, es la extracción de cobre debido a la importancia y transición energética en el mundo, sin descuidar la producción del oro y otros minerales que actualmente se extraen en Colombia.



No hay forma de luchar contra el cambio climático sin la minería, pero se debe realizar con toda la ley y estándares rigurosos.



El departamento es el mayor productor de oro de Colombia, con exportaciones mineras de 2.702 millones de dólares para el año 2021 y un enorme potencial por desarrollar.

¿De qué se tratan las granjas Solares?



Recientemente se logró un hito importante en minería antes de cerrar el año 2021, este se dio en la mina Las Margaritas ubicada entre Titiribí y Amaga, primera mina en el departamento que tiene un parque de autogeneración solar con paneles, llamados granjas solares.



Esto en Antioquia es clave ya que lidera la transición energética del país, principalmente por la grande acogida que tienen los proyectos de autogeneración energética en el sector industrial, comercial e institucional, una gran parte de ellos ubicados en el Oriente Antioqueño. Algunas de ellas: Imusa (Grupo SEB), Pintuco, La Margarita (Carbón Titiribí), Grupo Crystal (en proyecto).



Hoy Antioquia solo con los proyectos de granjas solares ya en función, tiene una capacidad instalada equivalente a lo que tenía todo Colombia en el año 2018.



Por eso para seguir fomentando la transición energética, el gobierno tiene un marco de incentivos tributarios y fiscales para las empresas independistamente de su tamaño. Algunos de ellos son: exclusión automática del IVA y aranceles.



(Le puede interesar: La marca paisa que confecciona uniformes a partir de botellas recicladas)



También en el impuesto de renta se permiten deducciones, si se invierte 100.000 pesos en un panel solar, se puede reducir en el impuesto de renta 150.000 pesos, es decir una sobre reducción de más del 50 por ciento, entre otros beneficios.



Cerramos el 2021, multiplicando por 25 veces la capacidad instalada de energías renovables que había en el año 2018 y esperamos cerrar el año 2022, habiendo multiplicado por 50 veces lo que se tenía para el 2018.



