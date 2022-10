El Seres de Seguridad Humana y Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunció este jueves, 20 de octubre, que presentó una carta de renuncia a su cargo en la gobernación de Aníbal Gaviria.



La noticia se dio en medio del programa Consejo de Redacción del canal local Teleantioquia y si bien Suárez no confirmó su aspiración a la alcaldía de Medellín o la gobernacion de Antioquia, dejó claro que recorrerá la región en los próximos meses para tomar una decisión.

Suárez, de 57 años, asumió en dos ocasiones, entre 2020 y 2021, el puesto de gobernador encargado de Antioquia, tras las suspensiones de Gaviria. En diálogo con EL TIEMPO, el seres relató que su principal motivación "es servirle a la gente, a Antioquia y a Medellín".



Además, agregó que ha sido servidor público por 34 años y que los tres años en el gobierno de Gaviria ha acumulado experiencia y aprendizajes. "Asumimos los enormes retos de la pandemia del covid-19, la violencia, la temporada invernal, el cambio climático", apuntó.

'Es un primer paso'

Sobre su renuncia y una eventual aspiración electoral expresó que: "Es un llamado que la gente nos hace. Este es un primer paso para no inhabilitarme, pero no soy candidato todavía. La gente será la que determine si ese es el camino. Salgo a escuchar, a recorrer Antioquia. Ese será mi camino en los próximos meses. Será muy importante buscar grandes alianzas en ese propósito".



Suárez aseguró que es prematuro decir si emprenderá la recolección de firmas o buscará el apoyo de un partido, y precisó que: "será la gente la que de alguna manera nos dé el mensaje de apoyo y de acompañamiento para una eventual candidatura".



Se espera que para febrero de 2023 haya una decisión más clara sobre su camino electoral. Por ahora, el seres se reunirá con la ciudadanía, los gremios, empresarios, la academia y el sector social para tomar una decisión.



En cuanto a la renuncia del Seres, Aníbal Gaviria señaló que no podía realizar comentarios de índole política, pero expresó su gratitud por el trabajo que realizó Suárez en su mandato.



