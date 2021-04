Ludis, la capitana de draga que busca oro y rompe paradigmas

Contrario a las antiguas creencias de que si las mujeres trabajaban en las minas traían consigo mala suerte y que no encontrarían vetas ricas en minerales, hoy son muchas las que se destacan en las minas.



Una de ellas es Ludis Yaneth Ibargüen Delgado, una mujer de tez morena y baja estatura, pero con una grandeza insuperable para lograr lo que se propone y quien luego de 13 años trabajando para el grupo Mineros S.A., y en contra de todos los mitos y el machismo, ahora es operadora de la draga 19 en una de las operaciones auríferas más importantes del país, ubicada en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

La draga 19, que lleva el nombre San Martín, es una máquina de succión de más de 150 toneladas, 54 metros de largo por 8 de ancho, con una sala de operaciones moderna y con una instrumentación muy sencilla de operar y que facilitó también la llegada de Ludis a este tipo de trabajos, ya que las dragas anteriores se operaban con equipos muy mecánicos y de operación donde se requería la fuerza.



Esta mujer, que es todo un ejemplo para las mujeres, no solo de la empresa, sino de su comunidad, nació en El Bagre, Antioquia, un territorio atravesado por el río Nechí y con unas tierras ricas en oro explotadas durante años.



Vive en el barrio La Victoria con su padre que es minero artesanal y tradicional y su hermano mayor, su madre falleció hace más de 13 años, los mismos años que lleva en la compañía minera.



(Le puede interesar: Una UCI aérea para trasladar pacientes covid desde Medellín)



Su carrera comenzó en el 2007 gracias a una convocatoria que realizó Mineros en la región y con intención de capacitar de la mano del Sena a un grupo de soldadores de 35 personas de las cuales 4, por sorpresa entre los postulados, fueron mujeres. Una de ellas fue Ludis.



Tras culminar el proceso formativo, obtuvo el certificado como trabajadora cualificada por arco y soplete, luego realizó las prácticas en la misma empresa y gracias a su destacado y ordenado trabajo se quedó como soldadora contratada.



“Fue un choque cuando llegamos las mujeres a los talleres y más aún a soldar, por mí no daban ni un peso porque era chiquita y delgada para el trabajo pesado que había que realizar, yo también al principio de alguna manera tenía dudas de que si pudiera con el trabajo”, aseguró la mujer.



Sin embargo, luego de un tiempo y con el apoyo de algunos compañeros, el ambiente de machismo inicial cambió.



Luego de soldar por años, Ludis inició estudios en la universidad Minuto de Dios y se graduó en el 2014 como profesional en salud ocupacional.



Sin embargo, el destino le tenía preparado otro rumbo que se concretó hace algunos meses cuando Mineros S.A., realizó una convocatoria para buscar nuevos operadores de draga y ella se presentó. Fue elegida luego del proceso de selección como nueva operadora de draga.



(Lea también: ¿Qué hogares recibirían $366 mil de ingreso solidario con la reforma?)

Facebook Twitter Linkedin

Aproximadamente 555 metros cúbicos por hora, unos 5.400 metros cúbicos en cada turno procesa Ludis en su draga. Foto: Esneyder Gutiérrez

“Este trabajo es mas de análisis, de ver todo alrededor, donde está y para donde va con respecto a la carta de navegación que nos traza topografía, pero lo más clave aquí es tener muy, muy buena relación y trabajo en equipo, la operación de mi equipo depende del que opera la retro, la lancha, del auxiliar de draga, entre otros, es un verdadero trabajo en equipo y sin ello no sería posible” aseguró Ludis.



En la draga es la única mujer, trabaja 12 horas y en turnos de 15 por 7 días con un completo equipo de hombres. Incluso por pandemia han tenido turnos y jornadas más largas.



Ludis, con su trabajo en la draga 19 de succión, se encarga de despejar todo el material estéril y sin beneficio mineral de oro, luego las dragas de cuchara explotan los terrenos más profundos.



“A las mujeres les digo que nosotras somos capaces y que podemos enfrentarnos al mundo, nunca vamos a igualar la fuerza física de un hombre y esa no es la idea, es aprovechar las demás capacidades que tenemos y luchar por nuestros sueños, si somos capaces, si podemos, no hay barreras físicas, solo mentales” agregó la mujer.

Cerrando brechas

Luis Fernando Villa, gerente de cadena de abastecimiento y proyectos de Mineros S.A., aseguró que uno de los grandes retos en materia de inclusión ha sido el tema cultural, empezando por las mujeres. De hecho, desde las convocatorias laborales, ahora se escribe coordinador o coordinadoras, debido a que la participación de las mujeres en las convocatorias es muy poca.



Cabe resaltar que a Ludis la inspiró la única mujer que ya era operadora de draga en la compañía, se trata de Tibisay Lotero Sánchez, una mujer de Montelíbano, Córdoba y quien era la única mujer que operaba una draga, por eso ahora ambas son grandes amigas.



“Hay que hacer un cambio en la cultura, los papás no enviaban antes a estudiar soldadura, metalmecánica, etc, ahora se está haciendo el cambio y las mujeres están aprovechando el cambio y las oportunidades”, aseguró Villa.



Las dragas están ubicadas a un costado del río Nechí en la Serranía San Lucas y en jurisdicción del municipio El Bagre y Nechí. Por cuestiones ambientales, la compañía realiza su operación mediante pozo cerrado, para cuidar el cauce del río y donde luego de usar el agua es tratada y depositada de nuevo al cuerpo de agua con unas condiciones aptas para la vida.







ESNEYDER GUTIÉRREZ PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN