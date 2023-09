A Betty Rodríguez y sus 12 compañeras de trabajo, la mayoría cabezas de familia, las sacaron literalmente a la calle del motel en que laboraban en La Estrella, un municipio al sur de Medellín.



Una tarde de junio de 2021, funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomaron posesión del predio —en proceso de extinción de dominio desde hace 11 años— y les prometieron que, tras una remodelación, en unas cuantas semanas volverían a trabajar allí. Pero nunca las volvieron a llamar.



Se trata del Centro Turístico Aries, otrora motel, al parecer de la mafia, que ahora está en manos de un depositario provisional.



A pesar de tener contratos laborales a término indefinido, con varios años de experiencia en su gran mayoría, a Betty y sus compañeras nunca les pagaron las prestaciones sociales que les correspondían con el despido que nunca se oficializó.



A las mujeres las dejaron sin plata para pagar el arriendo y el mercado; afiliadas en el papel a EPS y pensión, pero sin pagos para acceder a servicios de la salud, y sin la posibilidad de obtener los subsidios y beneficios por desempleo.



EL TIEMPO investigó el caso —que ya va en una demanda laboral ante un juzgado en Itagüí— y lo que parecía una sencilla reclamación reveló presuntas irregularidades y un contrato que habría significado un detrimento patrimonial de 1.700 millones de pesos a la SAE.

Así eran las condiciones en las que estaban algunas de las habitaciones del Motel Aries en 2021.

El motel de la mafia

Un taxista que suele conducir por el sur del Valle de Aburrá calificó al Motel Aries con las tres ‘B’: bueno, bonito y barato. En sus mejores épocas, con 108 habitaciones, fue unos de los más insignes de la zona y quizás de los más recordados entre los locales.



Con una ubicación privilegiada, justo a la entrada La Estrella, sobre la Autopista Sur, era uno de los primeros establecimientos que encontraban en el camino quienes buscaban en otras épocas unas cuantas horas de intimidad en este municipio al sur de Medellín.



En octubre de 2012, la Fiscalía General de la Nación inició un complejo proceso de extinción de dominio en contra de 161 bienes del señalado narcotraficante colombiano Juan Diego Montoya Bernal o ‘Mechas’ —conocido heredero de Carlos Ledher— y su grupo familiar.



Entre las propiedades figuran los tres predios donde funciona el motel y su razón social, el Centro Turístico Aries Ltda, que fue registrada en la Cámara de Comercio Aburrá Sur en 1992 y cuyos socios capitalistas son los hermanos Gustavo (ya fallecido) y Jesús Emilio Herrera Zuleta.

Este era el interior de una de las habitaciones del Motel Aries en 2021.

Hoy el proceso de extinción de dominio sigue activo y según el ente acusador está a un paso de que vaya a juicio ante los jueces especializados, una vez se resuelva una decisión en segunda instancia.



A diferencia de la sociedad, uno de los predios del motel pertenece desde 1996 solo a uno de los hermanos Herrera Zuleta —Gustavo—, suegro de alias Mechas y quien fue pedido en extradición por una corte del Distrito Sur de la Florida por cargos de narcotráfico y conspiración para distribuir estupefacientes.



La solicitud de la justicia de los Estados Unidos dio inicio a la investigación por extinción de dominio que aún no termina.



En 2017, Herrera presentó una acción de tutela contra la Fiscalía por supuesta violación al debido proceso, pero tanto el Tribunal Superior de Bogotá, como la Corte Suprema de Justicia negaron la pretensión.

La SAE y el depositario

Una vez el motel fue incautado por el ente acusador cayó en manos de la otrora Dirección Nacional de Estupefacientes —por esos días en liquidación—, que se encargó de nombrar un depositario provisional para administrar la sociedad y los inmuebles donde operaba.



Una resolución del 7 junio de 2013, que fue conocida por EL TIEMPO, nombró como depositario del Centro Turístico Aries a Humberto Martínez Trujillo y los bienes, tras un proceso de adjudicación a través de una invitación pública.



La DNP también le entregó al empresario, por esos mismos días, otro hotel en Medellín y una fábrica de sellantes ubicada en La Estrella.



Cuatro años después, en 2017, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ratificó la designación de Martínez Trujillo al frente del motel y las demás sociedades. En la resolución no se especificó el tiempo de permanencia, aunque sí se aclaró que podría ser relevado en cualquier momento en caso de incumplir con alguna obligación.



Según los certificados de tradición de las propiedades a los que accedió este diario, la SAE autorizó en julio de 2018 la enajenación temprana de los tres predios donde funcionaba el motel.

Esta es la resolución 1304 de 2020 con la que la SAE removió a Humberto Martínez Trujillo como depositario del motel.

Sin embargo, no fue hasta 2020, en plena pandemia, cuando llegó una notificación de la Cámara de Comercio Aburrá Sur en la que se informó que la SAE decidió remover a Martínez Trujillo como depositario provisional del Centro Turístico Aries Ltda.



En efecto, la resolución 1304 del 14 de octubre de 2020 señaló que “la Gerencia de Sociedades Activas considera pertinente la terminación del depósito provisional, con el propósito de lograr una administración más específica de acuerdo con las actividades económicas de las demás sociedades que tiene asignadas el depositario”.



Una fuente le dijo a este diario que la empresa no dio mayores explicaciones de lo sucedido, pero tampoco dio instrucciones sobre la operación del establecimiento. Fue por esta razón que el motel siguió funcionando con relativa normalidad hasta mediados del año siguiente.

La orden de desalojo

Esta es la orden de desalojo con la que funcionarios de la SAE sacaron en 2021 a 13 mujeres trabajadoras. El documento dice que la sociedad estaba bajo administración de la SAE.

El 24 de julio del 2021, funcionarios de la oficina regional de la SAE en Medellín, en cabeza del entonces gerente regional Alejandro Henao, llegaron al motel con una orden de desalojo en mano con el objetivo de recuperar los tres predios.



Aunque en el acta del procedimiento —conocida en exclusiva por EL TIEMPO— quedó consignada la dirección y el nombre del establecimiento, las matrículas inmobiliarias citadas en el cuerpo de informe no corresponden al mismo.



A pesar de que existen tres certificados de tradición, el funcionario que elaboró el informe solo citó uno, erróneamente, el cual en realidad está ubicado en un exclusivo sector de Envigado.



En todo caso, en el acta se dejó constancia de que la empresa recibió el inmueble “en el cual funciona el establecimiento de comercio denominado Centro Turístico Aries que se encuentra bajo administración de la SAE”.



También se indicó que la sociedad continuaría funcionando dentro del bien, que sus los activos los dejarían dentro de la propiedad y que el predio quedaría en custodia por parte del operador logístico Mudanzas Chico.

Tras el desalojo, quien tuvo que poner la cara a las 13 trabajadoras que tenía el motel por esos días fue el administrador David Machado. El exempleado del Centro Turístico Aries, que es de origen venezolano y tiene amplia experiencia en el sector hotelero, le contó a este diario las circunstancias en que sucedieron los hechos aquel día.



“Llegaron como tres camionetas. Estaba el director de la regional Antioquia (de la SAE), un comerciante —que era la persona como a la que le iban a entregar— y dos funcionarios más que fueron los encargados de levantar el acta de desalojo”, recuerda el administrador.



Y agrega: “Me dicen que les diga a las trabajadoras que se vayan para su casa y que nos llamaban nuevamente cuando tengan definido las remodelaciones y se vaya a reaperturar el establecimiento. Yo trabajé como 15 días más y después de entregar el inventario me retiraron la entrada”.



Sin embargo, ni a Machado ni a las 13 trabajadoras los volvieron a llamar en las semanas siguientes. Tampoco les terminaron el contrato ni les entregaron la respectiva liquidación que les correspondía por ley.

La demanda

Esta es la resolución con la que la SAE nombró nuevamente a un depositario para el Centro Turístico Aries en diciembre de 2020.

En diciembre de ese año la SAE volvió a nombrar un nuevo depositario, pero a diferencia de las ocasiones anteriores, está vez solo lo asignó para la sociedad. Se trata de la firma Bogotá Real Estate, a quien le entregaron, además del Centro Turístico Aries, una estación de servicio en El Carmen de Chucurí (Santander).



Las funciones, no obstante, se quedaron en el papel porque el lugar donde funcionaba el establecimiento de comercio no le fue entregado. La empresa tampoco se hizo cargo de las obligaciones pendientes en la sociedad ni terminó los contratos con los empleados.



Por esta razón, las 13 mujeres demandaron ante el juzgado 2 laboral de Itagüí (Antioquia) al depositario provisional y a la SAE para que respondan por las cesantías, vacaciones, prima e indemnización que nunca les pagaron.



La pretensión principal es que se declare que los contratos de trabajo entre el Centro Turístico Aries y sus empleadas se dieron por terminados unilateralmente el 30 de junio de 2021.

De esta manera, la sociedad —cuyo depositario sigue siendo Bogotá Real Estate— y la SAE tendrían que pagar poco más de 88 millones de pesos a las trece mujeres por las prestaciones adeudadas más su sanción moratoria.



El pasado 30 de mayo se realizó una primera audiencia en la que se buscó una conciliación entre las partes, la cual no fue posible.



El juzgado declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa —es decir una reclamación directa ante la SAE—, pero la defensa apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Medellín.



El argumento del abogado Pedro Londoño radica que la entidad no era el patrono de las trabajadoras, pero sí debía velar por el cumplimiento de los deberes del depositario en la administración del motel.



En todo caso, según el acta de desalojo a la que accedió EL TIEMPO, para el momento en que las mujeres fueron retiradas del establecimiento, el Centro Turístico Aries estaba bajo la administración de la SAE. Aunque este hecho no fue aclarado por la apoderada de la entidad durante la diligencia judicial.



El Tribunal aceptó la excepción en segunda instancia y sacó a la SAE del proceso, por lo cual ahora se espera una sentencia en contra del depositario. Sin embargo, el apoderado de las mujeres analiza otras acciones jurídicas contra la entidad estatal para que responda por la liquidación.

Irregularidades en el arriendo

Las habitaciones y cabañas del motel Aries continuaron funcionando con normalidad en el último año, bajo otro nombre y otra razón social. Se trata del Hotel y Centro de Eventos Private Suites Los Ángeles S.A.S, que aparece con tres casas turísticas disponibles en el Registro Nacional de Turismo.



A pesar de que en Booking.com, Instagram y otras páginas de reservas por internet se ofertan cuatro de las casas más grandes de establecimiento —que incluso tienen piscina y varias habitaciones—por 700.000 pesos seis horas para fiestas privadas y remates; el lugar aún ofrece modestas cabañas, de las pocas que quedan en buenas condiciones, por 60.000 pesos cuatro horas para parejas. Cada servicio cuenta con una entrada independiente.



EL TIEMPO estableció con fuentes de la SAE que el inmueble fue arrendado en agosto de 2021 a la Promotora Robles S.A.S., una firma con sede en Medellín, creada en 2016, que se dedica a la compra y venta de insumos médicos, la compra y venta de alimentos, el arrendamiento de inmuebles con vocación hotelera, el servicio de alojamiento temporal, entre otros.



El contrato, sin embargo, tuvo varias irregularidades que fueron descubiertas por la actual administración de la SAE.



Entre ellas, se determinó que el convenio no tenía póliza y que los incrementos del valor mensual de arriendo estuvieron mal hechos. Solo este punto causa un detrimento patrimonial a la SAE por 1.700 millones de pesos en 25 años, tiempo por el cual se había firmado el contrato.

Así se ve actualmente y bajo otro nombre la oferta de una de las cabañas con piscina del Centro Turístico Aries en Booking.com.

Ante esta “sorprendente disminución de requisitos”, la SAE ya tomó las primeras cartas en el asunto. “La entidad aprobó, en un comité en Bogotá, la terminación del contrato y está pendiente de gestiones de notificación y recuperación del inmueble”, le dijo a EL TIEMPO una fuente de la entidad.



Una vez la SAE tome posesión de la propiedad se analizaría la opción de que las 13 extrabajadoras del Centro Turístico Aries regresen a laborar allí e incluso tengan el depósito de la sociedad.



“La idea es que ellas mismas volvieran, hay que mirar cómo lo harían, también garantizando que la persona afectada con la extinción de dominio no tenga control y no ejerza detrás de una fachada”, dijo Mauricio Urquijo, gerente regional de la SAE en Antioquia al ser cuestionado sobre la demanda.



Por el momento, las mujeres aguardan a que el proceso judicial —que avanza a paso lento— les salga favorable y que alguien responda por las prestaciones laborales que nunca les pagaron cuando, sin muchas explicaciones, salieron del lugar donde trabajaron durante varios años de sus vidas.



