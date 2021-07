Nuevas amenazas impiden retorno en Ituango

El retorno de campesinos de Ituango, Antioquia a sus veredas fue detenido debido a nuevas amenazas. Así lo informó a este diario el Movimiento Ríos Vivos.



Aunque no se han dado más detalles, el retorno que iba a iniciar ayer viernes no ha sido posible debido a que los líderes de las veredas no ven garantías reales de seguridad.



Cabe recordar que ayer viernes se concertó con los líderes de las 31 veredas del municipio que fueron abandonadas para que se diera el inicio del regreso voluntario de las 1.687 familias, según informó el director Nacional de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade.



Para este proceso, la Gobernación de Antioquia otorgará el transporte para este regreso pueden volver al campo las 4.099 que fueron censadas en el municipio.



Sin embargo, las personas desplazadas aún permanecen en albergues en el casco urbano.



Llegó el gas

En medio de la crisis por el desplazamiento masivo y el invierno, ya hay una buena noticia para los habitantes de Ituango, Antioquia, pues luego de una semana ya llegó el servicio de gas.



Este se encontraba suspendido debido a que la vía de entrada al municipio sufrió un derrumbe que incomunicó a sus habitantes pero ya se estableció un paso provisional para vehículos pequeños.



“Se permitió adecuar temporalmente un tramo de la vía hacia el municipio de Ituango, este viernes llegó a la población el tractocamión con el gas natural comprimido y se logró restablecer el servicio para la comunidad”, detalló EPM en un comunicado.



El vehículo arribó a la estación descompresora de gas y se inició el llenado de la tubería principal para poder restablecer el servicio de gas natural los pobladores.



MEDELLÍN

