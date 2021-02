Antioquia levantó la alerta roja hospitalaria por cifras de covid

Antioquia levantó la alerta roja hospitalaria que regía hasta este domingo, con lo que se retornaría a la alerta naranja, según lo dio a conocer el gobernador Aníbal Gaviria.



Con ello, se podrían retomar procedimientos no urgentes que habían sido suspendidos en la vigencia de la alerta roja.

Los motivos tendrían que ver con el descenso en la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos, que por estos días han mostrado índices por debajo del 80 por ciento. También por la cantidad de casos nuevos, indicó el mandatario departamental.



"Como resultado de la disminución de casos en Antioquia y la ocupación de camas UCI varios días por debajo de 80%, no se prorrogará la alerta roja hospitalaria que está vigente hasta hoy. Desde mañana regresaremos a alerta naranja", manifestó en su cuenta de Twitter.



Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. "Para próximas estrategias por favor replanteen lo de las cirugías electivas y prioritarias , hay muchos pacientes que con cirugías ambulatorias se evitan complicaciones posteriores que de verdad pueden requerir hospitalizaciones y UCI, las otras enfermedades no paran", señaló el cirujano laparoscópico Juan David Martínez.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, este domingo en Antioquia se registraron 656 casos nuevos de covid-19. A su vez, de acuerdo con la Secretaría Seccional de Salud, la ocupación de las camas UCI en el departamento está en el 77,3 por ciento.



MEDELLÍN