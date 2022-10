El país atraviesa por una nueva ola invernal en medio del fenómeno de la Niña y Antioquia ha sido, precisamente, uno de los departamentos más afectados por las intensas lluvias del último mes.



(Lo invitamos a leer: Hidroituango: próxima semana realizarán simulacros en comunidades aguas abajo)



En las últimas horas, falleció Duvian Arleison Castrillón por un movimiento en masa que se presentó en la vía que comunica a Remedios con Segovia, en el Nordeste del departamento. Con él, ya son 61 las personas fallecidas por eventos asociadas a las lluvias en lo que va de 2022.

Ante ese panorama, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre de Antioquia informó que en los próximos días se podrían generar crecientes súbitas en los ríos, producto de las lluvias que se registran en el centro del país, en algunas subregiones del departamento.



Según la alerta, que se extiende hasta el próximo domingo 30 de octubre, se podrían generar crecientes en los ríos Cauca, Magdalena, Nechí y Atrato, que afectarían a comunidades ribereñas en las subregiones del Suroeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Urabá.



(Le puede interesar: Caso Maximiliano: encontraron cuerpo que podría ser el de menor desaparecido)



Además, este fin de semana podrían registrarse altas precipitaciones en algunas zonas del departamento, producto de la onda tropical que generará un incremento de la nubosidad y humedad en gran parte del centro y norte del país según el Ideam,



Actualmente, en los municipios de Zaragoza y El Bagre se reportan inundaciones por el desbordamiento del río Nechí. También se presentan emergencias en Necoclí y Arboletes en los corregimientos de Siete hermanas, Naranjitas, Candelaria, el Carmelo y Santa Fe de las Platas.

Lamentamos informar que por movimiento en masa ocurrido en el sector San Cristóbal de la vía que conduce de #Remedios a #Segovia fallece el señor Duvian Arleison Castrillon. SOLIDARIDAD con su familia y seres queridos 🙏. pic.twitter.com/T9LUbuYDHi — Dagran Antioquia (@DagranAntioquia) October 27, 2022

Medidas de precaución

Estas son las medidas de precaución que entregó el Dagran para todos los habitantes del departamento ante el aumento de las precipitaciones:



• Si llueve durante paseos a ríos o quebradas y observa algún cambio en el cauce o sonidos fuertes, lo mejor es que se aleje ya que se puede presentar una creciente súbita por incremento de las lluvias.

• Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc.

• Durante las tormentas eléctricas no se acerque a lo que pueda actuar como pararrayos.

• Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presenten tormentas eléctricas.

• No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones.

• No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación.



MEDELLÍN