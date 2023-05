En una nostálgica despedida como Ministro de Transporte, Guillermo Reyes resaltó que en Medellín comenzaran las obras del Metro de la 80 y dejó en claro, que son varias las megaobras para el departamento que quedarán consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro.



Reyes destacó la importancia que tiene Antioquia por su ubicación e indicó que hay disposición entre todos los involucrados para sacar adelante varios proyectos de infraestructura vitales para la región y el país.



Estos son algunos de los proyectos que avanzarán durante este cuatrienio en Antioquia y que quedaron plasmados en el plan plurianual de inversiones.

Tren del Río

Con este render presentaron un tramo del tren de cercanías, denominado como Tren del Río Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Es, para muchos, el proyecto más importante que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional, debido a que ayudará a descongestionar la línea A del metro.



La megaobra de movilidad busca conectar el Valle de Aburrá, de norte a sur, desde Barbosa hasta Caldas a través de 63 km. de vía férrea y la integración de 8 estaciones con el Metro de Medellín.



Sobre el proyecto, aparece como Corredor férreo multimodal del Valle de Aburrá en el PND y, de acuerdo con el exministro Reyes dijo que “faltaba el compromiso de la Alcaldía (de Medellín), esos recursos ya están comprometidos y lo que nos falta es avanzar con las siguientes fases, ya con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Hacienda. Esperaría que el próximo año se esté adjudicando”.



El proyecto, estimado en su momento en 4,8 billones, ahora tendría un costo de 5,2 billones, indicaron desde la Promotora Ferrocarril de Antioquia, encargada de estructurar la iniciativa.



Sobre el tema hubo polémica entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín por la demora de esta última para enviar la carta en la que se comprometía con su parte para el 30% de financiación regional que tendrá la obra.



“Nosotros mandamos una carta condicionada el año pasado que decía que si no salía bien Hidroituango no habría recursos, lo que es entendible. Ya resuelto lo de Hidroituango se envió la carta inmediatamente, pero el proyecto no está estructurado ellos (la Gobernación) mintieron diciendo que no había arrancado por nosotros, pero el proyecto nunca se paró”, dijo Quintero.



Reyes, por su parte, contó que el proceso de estructuración está a cargo del equipo de la Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y que, con el documento enviado por la Alcaldía, “el avance no tiene reversa” y se espera que esté estructurado antes de terminar este año.



Segunda pista y segunda terminal para el aeropuerto JMC

La compra de predios será un tema que podría generar problemáticas. Foto: Jaiver Nieto

El 2022 fue un duro año para el Aeropuerto José María Córdova, en Rionegro. A pesar de movilizar más de 14 millones de pasajeros, todo un récord, esto desnudó una grave falencia de espacio ante la gran afluencia de personas, especialmente cuando ocurre algún incidente en pista.



Este crecimiento desbordado en las operaciones aéreas aceleró la necesidad de tener una segunda pista y una segunda terminal para el que es considerado el segundo aeropuerto más importante del país.



Así lo ha dicho en repetidas ocasiones el gobernador Aníbal Gaviria, quien destacó lo hecho por el exministro Reyes para destrabar este proceso.



El aeropuerto internacional JMC debe tener la segunda pista y segunda terminal para la competitividad de Colombia, Antioquia, el Oriente y nuestro Rionegro. Debate de nuestros planteamientos que hemos hecho desde el inicio de nuestro gobierno.



El mandatario departamental indicó que espera que antes del 31 de diciembre de este año “dejen listos los documentos necesarios para que queden en el punto de no retorno y de avance definitivo las obras de la segunda terminal y la segunda pista”.



Al respecto, Reyes habló del tema en su último evento público como Ministro.



“Hemos dejado aprobado en el último comité aeronáutico que se avance lo más rápido posible en el marco del plan que nos permita poder adquirir los predios y aprobar los estudios para la nueva terminal y la nueva pista. Pero hay que resaltar que se avanzan en otros proyectos gracias a los recursos por más de 58.000 millones dejados en diciembre del año pasado para que el aeropuerto tenga una ampliación mientras estas obras se adelantan”, expresó el exfuncionario.

Túnel Guillermo Gaviria Echeverri tramo 2



Los trabajos del túnel Guillermo Gaviria Echeverri, se iniciaron en el 2018. Foto: Gobernación de Antioquia



El que será el túnel carretero mas largo de América Latina, con 9,73 km avanza acorde al cronograma y tras lograr el cale (unión de los dos frentes de excavación) en la galería principal, se espera en los próximos meses que ocurra lo mismo con el túnel principal.



Este túnel hace parte del tramo uno del proyecto completo, denominado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri y sus vías de acceso, el cual va desde Giraldo hasta Cañasgordas, en el Occidente de Antioquia.



El tramo 2, está a cargo de la Nación, a través del Invías, e incluyen las vías de acceso para agilizar la llegada desde Santa Fe de Antioquia hasta la entrada al Túnel del Toyo. Este tramo comprende 11 túneles, 13 puentes, 4 falsos túneles y 12,5 km. de vías a cielo abierto.



Este tramo también hace parte del Plan Nacional de Desarrollo y, según Reyes, se logró solucionar un tema financiero que había.



Agregó el exMinistro que hace pocos días se reunió con el Gobernador de Antioquia y el director de Invías para “encontrar la fórmula de conseguir los 1,2 billones de pesos que faltan para el tramo 2 del Túnel del Toyo -el más largo del país-, que sería vía valorización”.

Vía 4G Pacífico 1



Pacífico 1 es una de las tres vías 4G que conectará a Medellín y el Eje cafetero. Foto: Covipacífico

Como la salida desde Medellín para el Eje cafetero y el Pacífico colombiano, esa es la importancia de la autopista 4G Pacífico 1, la cuál está próxima a terminar, pero que tiene un par de obras vitales, pero que no hacen parte del contrato.



Estas obras, estaban a cargo del Invías, pero no se han podido llevar a cabo, por lo que la vía 4G podría quedar incompleta.



Así lo indicó Mauricio Millán, presidente de Covipacífico, quien a comienzo de año advirtió la necesidad de que el Gobierno Nacional defina qué pasará con estas obras.

“Ese tramo (desde Primavera hasta Cuatro Palos) debió haber sido entregado por Invías en doble calzada para operación por parte de la concesionaria, pero lastimosamente por temas presupuestales hace unos años no pudo culminar la obra, por lo que hay un par de tramos que quedaron pendientes. Estamos a la espera de los recursos por parte del Gobierno para ver con qué mecanismos se ejecutan esas obras”, manifestó el directivo del proyecto.



Las obras necesarias en este tramo ascienden a los $530 mil millones y su ejecución tardaría 30 meses una vez se cuenten con los recursos.



El otro punto es uno de los tramos más complejos, pues tiene que ver con el sector de Sinifaná, afectado por varios derrumbes. Allí se requerirá la construcción de dos túneles adicionales que tendrían un costo de unos $ 478 mil millones.



Este proyecto quedó consignado en el PND como ‘Doble calzada Autopista Pacífico I’.



Cinco Metrocables



Medellín tendría nuevos cables aéreos Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE



“Construcción de nuevas líneas del sistema de cable aéreo en el Valle de Aburrá”.



Ese es el nombre con el que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo los nuevos metrocables para Medellín. Y aunque en el documento no especifica que son cinco, la cifra fue confirmada por el exministro Reyes antes de dejar su cargo.



“Ya queda en manos de la alcaldía realizar los estudios y el Gobierno se compromete a que, ojalá antes de que termine este año, a colocar los recursos”, dijo el exfuncionario.



Por su parte, el alcalde Daniel Quintero indicó que, si bien su alcaldía dejará los diseños listos, será determinación de la próxima alcaldía hacer o no estos proyectos de infraestructura.



Los cables que beneficiarán a los habitantes del norte, arrancarán, uno desde la estación Tricentenario y otro desde Caribe, para llegar a las comunas del nororiente y descongestionar esta zona.



“Otro de los metrocables, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, partirá de la estación Caribe hasta Aures, en Robledo. Los otros dos proyectos se ejecutarán en el sur: uno es un funicular, que va por el piso, pero es halado por un cable. Sale desde la estación El Poblado y se va por la Avenida Los Parra, hasta llegar a la Avenida El Poblado. El otro sale desde la estación La Estrella, para llegar a San Antonio de Prado y al municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá. Este abarca a Itagüí, La Estrella y Medellín y se convertirá en el cable de mayor dimensión en la capital antioqueña”, dijo Quintero.



