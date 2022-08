La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia genera bastante incertidumbre en cuanto a obras de infraestructura, no solo por las que prometió cuando era candidato, sino también con aquellas que Antioquia tiene en carpeta y no se concretaron en el pasado Gobierno.



Por un lado, están los cinco metrocables que prometió para Medellín cuando hizo campaña en la capital de Antioquia.

Lo Sobre esto, el alcalde del Distrito, Daniel Quintero, dio a conocer días atrás que con el equipo del Metro se acordó iniciar diseños en dos de estos cables: uno que conectaría al municipio de La Estrella con el corregimiento de San Antonio de Prado y otro que iría de la Estación Poblado a la Avenida Las Palmas.



Sobre esto José Fernando Villegas, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) capítulo Antioquia, manifestó que hay obras más prioritarias que esos cables a las que el nuevo Gobierno debería poner el ojo.



“Dentro de la lógica no tiene sentido pensar en cinco metrocables sin solucionar el Tren del Río, no funcionaría porque a la Línea A no se le pueden meter pasajeros de cinco cables, colapsaría. Cualquier técnico respondería lo mismo”, opinó Villegas.

Medellín tiene seis líneas de metrocables. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Precisamente, entre los grandes proyectos que tiene Antioquia, hay dos que sobresalen: el Tren del Río y la segunda pista del aeropuerto José María Córdova de Rionegro.



Ambos proyectos tienen mesa de trabajo con el actual Gobierno Nacional, pero no se ha concretado la cofinanciación de ninguno.



En el caso del primer proyecto, denominado Tren del Río, este se perfila como una línea paralela de la Línea A del Metro, que se ha visto afectada por diferentes problemas y que está a punto de llegar a su máxima capacidad.



Desde la Promotora Ferrocarril de Antioquia informaron que ya se enviaron los documentos finales solicitados por MinTransporte, MinHacienda y Planeación Nacional para lograr el aval técnico y financiero en el pasado Gobierno para la cofinanciación del 70 por ciento vía Ley de Metros.



Esto equivale a 3,49 billones de pesos por parte de la Nación.



Sin embargo, no se logró el objetivo, por lo que será este Gobierno Nacional el que decida si se apoya o no la iniciativa, cuyo valor asciende a los 4,8 billones de pesos.



Aníbal Gaviria, Gobernador de Antioquia, manifestó que las grandes obras no son de un solo Gobierno, sino que pueden ser de hasta cinco, como lo fueron las Autopistas 4G en el departamento, que se comenzaron a pensar desde antes del 2010 y apenas este año se comenzaron a entregar.

Con este render presentaron un tramo del tren de cercanías, denominado como Tren del Río Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

En el caso del Ferrocarril de Antioquia, cuya empresa promotora se creó en 2016, es el comienzo de la reactivacón del sistema férreo en el departamento y es por eso que se requiere la cofinanciación del Gobierno Nacional.



“Es un proyecto que tienen una enorme aceptación en todos los estamentos, tanto que en meses pasados enviamos una carta al Gobierno Nacional saliente con la firma de todos los gremios, toda la bancada antioqueña del Congreso y los 125 alcaldes de Antioquia respaldando este proyecto”, aseguró el Gobernador.



Gaviria recordó que hace poco más de una semana se firmó el acuerdo entre la Nación y Bogotá para la financiación de las líneas de Metro de la capital por un valor de 34,9 billones de pesos e indicó que esta suma es un décimo de lo que el departamento está solicitando para su proyecto ferroviario.



“Es justa esa inversión para Bogotá, pero también creo que es justa esa inversión para beneficiar a los más de 4 millones de habitantes del valle de Aburrá”, precisó el mandatario departamental.

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia. Foto: Archivo/El Tiempo

Por su parte, Juan Pablo López, Secretario de Desarrollo territorial sostenible, manifestó que el Tren del Río es el proyecto más importante del valle de Aburrá en materia integral de transporte y medio ambiente.



“El Tren del Río es el proyecto más maduro que tiene la Nación hoy presentado por las regiones. Antioquia ya dio las claridades de que pondrá en 30 por ciento y estamos esperando la voluntad política del Presidente Petro para sacarlo adelante.



Esperamos tener con él tener una comunicación más fluida debido a que ha mostrado mucho interés por los sistemas férreos”, expresó López.



Se espera que, si hay esa voluntad del nuevo Gobierno, en cuestión de dos meses se podrían tener los avales para comenzar los procesos de Conpes, Confis y declaración de que sea un proyecto estratégico.

Segunda pista del aeropuerto

Aeropuerto Internacional José María Córdova. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

De otro lado, está la segunda pista y el segundo terminal aéreo para el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, un proyecto vital para fortalecer la conexión aérea en la región.



El gobernador Gaviria destacó que en este proyecto se avanzó con mesas de trabajo conjuntas entre el Gobierno Nacional y el ente territorial, pero aún no hay nada claro en cuanto a financiación, por lo que se espera que las mesas continúen con la Presidencia de Gustavo Petro y se logre un acuerdo en lo financiero.



De otro lado, Luz María Múnera, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, aseguró en sus redes sociales que “con Gustavo Petro Antioquia gana mucho, como la posibilidad de avanzar en la formalización de mineros tradicionales y artesanales, el tren de cercanías, la segunda pista del aeropuerto José María Córdova y en términos de infraestructura vial para todo el territorio”.



De este proyecto, el Secretario de Desarrollo territorial sostenible manifestó que siguen las mesas de trabajo y explicó cuáles son los pasos a seguir.

Según López, lo primero es que se actualice el Plan Maestro del aeropuerto, que tiene que hacerlo la Aerocivil; cuando esto pase, el concesionario puede hacer las inversiones en la segundo terminal, que para él es lo más urgente. Y, de manera simultánea, que el Gobierno Nacional pueda disponer de los recursos para la segunda pista, al menos en su gestión predial.



“Hoy estamos en una situación crítica. Si empezamos a construir hoy la segunda pista, tendremos dos años muy críticos en operaciones aéreas en el José María Córdova”, manifestó López.



Puntualizó que actualmente no hay un valor de este proyecto ya que no hay valor concreto de los predios y no se ha actualizado el Plan Maestro.



“Cualquier cifra que se diga son puras especulaciones”, puntualizó López.





ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO Medellín

