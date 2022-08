La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia genera bastante incertidumbre en cuanto a obras de infraestructura, no solo por las que prometió Petro cuando era candidato, sino también con aquellas que Antioquia tiene en carpeta y no se concretaron en el pasado Gobierno.



Por un lado, están los cinco metrocables que prometió para Medellín cuando hizo campaña en la capital de Antioquia.

Sobre esto, el alcalde del Distrito, Daniel Quintero, dio a conocer días atrás que con el equipo del Metro se acordó iniciar diseños en dos de estos cables: uno que conectaría a La Estrella con San Antonio de Prado y otro que iría de la Estación Poblado a la Av. Las Palmas.



De otro lado, entre los grandes proyectos que tiene Antioquia, hay dos que sobresalen: el tren de cercanías y la segunda pista del aeropuerto José María Córdova de Rionegro.



Ambos proyectos tienen mesa de trabajo con el actual Gobierno Nacional, pero no se ha concretado la cofinanciación de ninguno.



En el caso del primer proyecto, denominado Tren del Río, este se perfila como una línea paralela de la Línea A del Metro, que se ha visto afectada por diferentes problemas y que está a punto de llegar a su máxima capacidad.



Desde la Promotora Ferrocarril de Antioquia informaron que ya se enviaron los documentos finales solicitados por MinTransporte, MinHacienda y Planeación Nacional para lograr el aval técnico y financiero en el pasado Gobierno para la cofinanciación del 70 % vía Ley de Metros.

Sin embargo, todo parece indicar que no se logró el objetivo, por lo que será este Gobierno Nacional el que decida si se apoya o no la iniciativa, cuyo valor asciende a los 4,8 billones de pesos.



De otro lado, está la segunda pista para el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, un proyecto vital para fortalecer la conexión aérea en la región.



Sin embargo, el proyecto tiene un problema de predios, aún por solucionarse.



El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, destacó que en este proyecto se avanzó con mesas de trabajo conjuntas entre el Gobierno Nacional y el ente territorial, pero aún no hay nada claro en cuanto a financiación, por lo que se espera que las mesas continúen con la Presidencia de Gustavo Petro y se logre un acuerdo en lo financiero.



Luz María Múnera, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, aseguró en sus redes sociales que "con Gustavo Petro Antioquia gana mucho, como la posibilidad de avanzar en la formalización de mineros tradicionales y artesanales, el tren de cercanías, la segunda pista del aeropuerto José María Córdova y en términos de infraestructura vial para todo el territorio".



