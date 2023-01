Con el 21,01 por ciento de los casos a nivel nacional, autoridades en Antioquia se encuentran en alerta por los casos de suicidio que tienen al departamento como la región con el mayor número de este tipo de hechos registrados entre el 1.º y el 21 de enero de este año.



Según datos preliminares de Medicina Legal, en dicho periodo de tiempo se han registrado 29 casos en el departamento; lo sigue Bogotá, con 24. Un panorama que llama la atención si se tiene en cuenta que en los primeros 11 meses del 2022 los casos en Antioquia representaron el 17,53 por ciento de todo el país, según Medicina Legal.

A noviembre del año pasado, el departamento había registrado 453 casos y en 2021, 431, señalan los informes de Medicina Legal. Los datos cambian, aunque el panorama es similar, si se revisan las estadísticas del Dane, que son usadas por la Secretaría de Salud de Antioquia para sus mediciones. Hasta el 31 de octubre pasado, se habían contabilizado de manera preliminar 391 casos y en 2021, 480.

Entre 2015 y 2021 hubo un incremento en la tasa de suicidios, se pasó de 6,1 casos por cada 100.000 habitantes a 7,2. A nivel nacional, según el Dane, la tasa de mortalidad por suicidio fue de 6 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el departamento ocupa la casilla 12 a nivel nacional.

¿Qué dicen los expertos?



Los expertos son enfáticos en señalar que se trata de una problemática mundial y multidimensional. “Esto no es un tema que se deba a la pandemia y que esté sucediendo solo en Antioquia. Viene en incremento a nivel mundial por muchos factores en los cambios de los estilos de vida. Hay elementos que hace 11 años no se identificaban y ahora hay que empezar a tocarlos”, señala Juliana Castaño, coordinadora del programa Salud para el Alma de la Gobernación de Antioquia.



Mientras que, el doctor en Psicología y profesor de la Universidad CES de Medellín Juan Carlos Jaramillo explica que, si bien se trata de una problemática que ya venía en aumento, la pandemia lo aceleró. “Estamos hablando de temores, ansiedades, angustias e inseguridades, pero también de situaciones extremas con familias encerradas con todos los problemas económicos y de violencia”.



Aunque el número de suicidios evidenció una disminución de casos para el 2020, el académico atribuye esa situación a que, durante las crisis, las redes de apoyo y el cuidado del otro se fortalecen. Sin embargo, cuando pasan las crisis, las redes se debilitan y “sálvese quien pueda”. De ahí que los casos hayan aumentado un 6,9 por ciento para el 2021.



“Este es un fenómeno que tenemos que entender como un emergente social. Es el resultado de una forma de organización y no es solo responsabilidad de los entes públicos o privados, sino de todos nosotros”, apunta el académico.

Por ejemplo, en el orden individual se ha encontrado la prevalencia de depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastornos de personalidad, que según los expertos están aumentando de manera significativa.



“A eso hay que darle una atención terapéutica, pero cuidado, que no es lo único. También estamos encontrando muchas dificultades a nivel social en cuanto a las redes de apoyo y al sentido de pertenencia con ellas, cada vez estamos más solos”, explica Jaramillo.



Las estadísticas indican que, en los últimos dos años, entre un 79 y un 80 por ciento de las muertes por suicidio en Antioquia se presentaron en hombres, mientras que un 21 y 20 por ciento, en mujeres.



En cuanto a intentos de suicidio, cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) muestran que para 2021, de los 4.482 casos reportados en Antioquia, un 66,2 por ciento fue en mujeres y un 33,8, en hombres.



Si se tiene en cuenta la edad, Castaño recalca: “Las cifras nos muestran que la población entre 14 y 29 años es la que en este momento tiene mayor riesgo de suicidio. Y es con la población que más factores protectores tenemos que generar con programas de prevención y promoción”.



En 2021, por ejemplo, el 66,2 por ciento de los intentos de suicidio en Antioquia ocurrieron en personas entre ese rango de edad, según Sivigila

En el plano individual, los expertos han señalado la prevalencia de depresión, ansiedad, ataques de pánico. Sin embargo, no es lo único. También hay dificultades en redes se apoyo. Foto: Foto. Getty

Medidas de prevención

Al ser una problemática multidimensional, las medidas de prevención del suicidio deben llegar desde diferentes frentes y no exclusivamente de entidades públicas o privadas e incluso el mismo sistema de salud, según apuntan expertos.



El doctor Jaramillo comenta que algunas acciones de primeros auxilios psicológicos se pueden tener en cuenta en casa para atender casos cercanos. “Si una persona está diciendo que está o ha pensado en matarse, hay que escucharla en serio. Lo primero es tomárselo en serio y decirle ‘¿cómo así?’, ‘¿qué me estás diciendo?’. Es una actitud de ponerle cuidado a una cosa que va en serio”, detalla.



El siguiente paso es escuchar a la persona y no minimizar la situación, puesto que no se deben culpabilizar ni avergonzar las conductas suicidas.



“No deje sola a la persona, o sea, no le diga ‘después hablamos’ o ‘ahí vamos mirando, en este momento estoy muy ocupado’. Usted le ofrece compañía si se siente capaz de escucharla. Si yo tengo a alguien que tiene estas ideaciones y creo que puede requerir una atención inmediata, la recibo, contengo lo que pasa y se buscan alternativas”, puntualiza Jaramillo.

Algunas de esas alternativas han sido desplegadas por las autoridades en Antioquia. Una de ellas es la línea de atención en salud metal con el número 604 540 7180 en el valle de Aburrá y 018000413838 en todo el departamento.



“Lo que buscan puntualmente es generar cuidado de la vida. Esta línea el año pasado recibió más de 6.000 llamadas, pero 2.000 de ellas estuvieron relacionadas con el suicidio. A estas personas les hicimos seguimiento, acompañamiento, trazabilidad. Podemos decir que le salvamos la vida”, comenta Alexánder Herrera, director de Salud Colectiva de Antioquia.



A eso se suman las redes protectoras en 82 municipios que están confirmadas por la misma comunidad, desde el señor de la tienda hasta la profesora o el psicólogo del pueblo.



“Hay personas que necesitan ser escuchadas. Los entornos protectores arrancan desde la escuela, en cursos de vida y se trasladan a la adultez”, detalla Herrera. Asimismo, en la página web de Salud para el Alma hay disponibles programas de formación virtuales para que profesionales de la salud.



En Medellín, Línea Amiga de Salud Mental funciona las 24 horas del día y se puede comunicar a través del 604 444 44 48.

En los escuchaderos que dispuso la alcaldía de Medellín se han atendido 21.817 personas en los últimos años Foto: Alcaldía de Medellín

Los escuchaderos

En septiembre de 2020, la Alcaldía de Medellín presentó la estrategia de los escuchaderos, un espacio de atención y orientación psicológica gratuita para atender la salud mental de los ciudadanos.



Hoy son 64 y tres de ellos están ubicados en las estaciones Acevedo, San Antonio y Aurora del Metro, en una alianza con la Alcaldía y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



“En el 2022 detectamos 96 personas en el sistema que pudimos atender de manera prioritaria y más de 6.000 personas se acercaron a nuestros escuchaderos y fueron objeto de atención por parte de los psicólogos”, dice Hugo Loaiza, coordinador de la Gerencia Social del Metro.



En estas estaciones hay un lugar privado para la atención de las personas que así lo requieran. Allí pueden encontrar a un profesional de psicología, quien se encarga de la respectiva orientación del paciente en el tiempo requerido. Este servicio no tiene ningún costo y funciona de lunes a sábado, entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, según la disponibilidad.



Incluso, si es necesario, se activa una ruta de atención a un centro asistencial o se activa el código dorado de la Alcaldía para la atención de emergencia en situaciones que afectan la salud mental.

“Hay personas a las que hemos atendido solas, otras que han entrado en pareja, otras a las que hemos atendido en familia en la primera atención. También han regresado con su grupo familiar a buscar al psicólogo con la intención de agradecer”, dice Loaiza.



Por recomendaciones de los expertos, el Metro de Medellín no divulga información del número de casos de suicidio que se han presentado en el sistema. Sin embargo, se han adelantado estrategias para prevenir este tipo de situaciones y hoy en día más de 1.000 personas de la empresa están formadas en primeros auxilios psicológicos.



El programa de los escuchaderos está garantizado, al menos, hasta finales de este 2023 y ya dependerá de la próxima administración su continuidad.



Por último, los expertos recuerdan la importancia de hablar del suicidio, no desde los mitos y el tabú, sino desde la realidad de una problemática que afecta a la población con los cambios en los estilos de vida en los últimos años.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM