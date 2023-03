El paro minero en el Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia se encuentra en una etapa álgida para su terminación, que dependerá de los acuerdos a los que se lleguen entre el Gobierno y los voceros de las manifestaciones.



Mientras tanto, las afectaciones para las comunidades y los gremios persisten debido a los bloqueos en las vías que tienen en vilo la llegada de alimentos, productos y pasajeros.

De acuerdo con el Ministro del Interior, Alfonso Prada, los bloqueos han afectado a casi 300.000 personas que viven en los 12 municipios alrededor de esa región.



“Los bloqueos están desabasteciendo la región y generando hambre en sectores rurales. También han obstaculizado el suministro de medicamentos y la alimentación a los niños en los centros de atención y los colegios”, manifestó el Ministro.



Uno de los casos ocurre en el municipio de Vegachí (Nordeste), donde hay cerca de 25.000 cerdos que se quedaron sin alimentación y se están muriendo de hambre por la falta de concentrado que no llega a las granjas por culpa de los bloqueos en Yalí.



SOS hay más de 30.000 cerdos en granjas de Vegachi, Antioquia, que están MURIENDO de hambre porque los bloqueos del paro minero no permiten que les lleguen alimentos. ¡Piden ayuda urgente! pic.twitter.com/hZ9bJ8YD8R — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) March 10, 2023

“Para evitar altas mortalidades se han estado alimentando con leche y pasto, pero no es suficiente. Como no ha habido solución alguna, en estos momentos hemos venido ya teniendo mortalidades altas por peleas y por desnutrición”, expresó un trabajador de una de las granjas de la zona.



Asimismo, las lecherías de la zona también se han visto afectados y el producto se ha ido perdiendo ante la imposibilidad de sacarlo.



De otro lado, Utrans, corporación que agremia a empresas de transporte terrestre intermunicipal e interdepartamental, envió un comunicado al Presidente Gustavo Petro para que busque una salida al paro minero, ya que las pérdidas económicas por no poder transportar pasajeros son millonarias.



De acuerdo con la entidad, las empresas que cubren rutas origen-destino en 5 de los 10 municipios del Nordeste, en 6 municipios del Bajo Cauca y otras 3 que pasan por el corredor de Medellín hacia la Costa Atlántica han reportado pérdidas superiores a los $1.400 millones en los ocho días de paro.



“Adicional a los 13.000 pasajeros que hemos dejado de movilizar, hay riesgo de perder 300 empleos directos y más de 1.800 indirectos, lo que significa una afectación a unas 8.400 personas con sus grupos familiares”, dice el comunicado de Utrans.



Es por esto que piden que se levanten bloqueos para no seguir afectando la economía del sector.



