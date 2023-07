Aunque la autopista de cuarta generación (4G) Pacífico 1 llegó a un avance de ejecución del 96 por ciento, aún no se puede hablar de que estará completa la salida de Medellín hacia el Suroeste antioqueño.



La carretera, de 50.2 km de vía concesionada (32.2 km de vía nueva y 18 km de mantenimiento a la vía existente) comenzó trabajos a mediados del 2018 y actualmente tiene dos puntos importantes que están a cargo del Invías y que no se han construido, pero que son vitales para el proyecto.



A esto se suman dos puntos con eventos geológicos que deben ser atendidos y una obra adicional ordenada por un juez tras una petición de la comunidad.



Lo que está a cargo de la Nación, y aún no se define, es una doble calzada de 3,2 kilómetros distribuidos entre los sectores Cuatro Palos y Primavera, dos túneles que se requieren en el sector Sinifaná -que tuvo un derrumbe en 2019 que se llevó la vía y varios puentes-, así como la reubicación del peaje de Amagá.



Mientras esto no se solucione, la vía 4G tendrá partes en doble calzada y otras en calzada sencilla, lo que podría convertirse en un cuello de botella, así como embotellamientos como actualmente los hay por la no ampliación de las casetas del peaje de Amagá.



El proyecto 4G Pacífico 1, ubicado en el Suroeste de Antioquia alcanzó un avance del 96 % de ejecución. La obra es la vía que comunica a Medellín con el eje cafetero. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

De igual forma, sin los túneles, no habrá una conexión en doble calzada para empalmar con Pacífico 2 y se tendrá que seguir usando la vía actual de calzada sencilla.



Mauricio Millán, presidente de Covipacífico, informó que la fecha contractual de entrega de obra se cumplió este 19 de julio y que, lo único que tienen pendiente de lo estipulado en el contrato es habilitar la Unidad Funcional 2 (UF2), entre Camilo C y la intersección de Titiribí, que cuenta con el túnel doble de Amagá, de 3,6 kilómetros.





En este tramo se presentó una situación geotécnica que hizo que 300 metros de esa vía a doble calzada que se estaba construyendo, se viera afectada por un derrumbe y tendrá que ser reemplazada por otra solución de ingeniería, que es la construcción de un túnel falso.



Sin embargo, explicó Millán, con el propósito de mitigar esta situación, la Concesionaria construyó un paso provisional de 300 metros al lado de la vía,que permite habilitar a través de un Bypass -que es un tramo de vía alterna- para no interrumpir esta conexión, que es fundamental para agilizar los tiempos de viaje.



Aunque aún falta la pavimentación y señalización de algunas partes, son tareas que se tienen programadas a terminar en menos de una semana.



Túnel de Amagá agilizará la conexión hacia Titiribí Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

“El trayecto ya fue puesto a disposición de la ANI y desde Covipacífico trabajamos en la definición de un mecanismo contractual para lograr su apertura y habilitar la vía para el servicio de la comunidad. Hemos realizado monitoreo constante y esta opción parte de un estudio minucioso”, afirmó el gerente general de Covipacífico.



Es decir, que está en manos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aceptar esta entrega con dicha solución parcial y dar el visto bueno para habilitar el tramo, lo que agilizaría en gran medida el tráfico que hay en esta zona y evitaría que se generen mayores trancones.



La verificación de lo entregado podría tardarse entre dos y tres meses según estiman desde la concesión.



Referente al túnel doble, que ya está excavado y listo para operar, se construyó para velocidades promedio de 80 km/h, está totalmente automatizado y permite que cada tubo puede ser bidireccional en caso de que en el otro haya algún o accidente o situación que obligue a su cierre.

Otras obras

El 'bypass' construido para no cortar el paso de los vehículos Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Otra de las obras adicionales que se deben hacer es la construcción de dos retornos en el sector Camilo C, el cual fue pedido por la comunidad y que un juez les dio la razón.



Dicha obra, que ya tiene recursos asegurados, ya está en marcha y se espera que en el primer trimestre del 2024 esté entregada.



“Son tres obras las que se pudieron incorporar en agosto del año pasado: dos retornos, una solución para acceder directamente desde la doble calzada hacia el municipio de Angelópolis y un paso peatonal a desnivel.



Estas obras, requieren unas inversiones de más de $130.000 millones que ya están asegurados.

El peaje de Amagá



Referente a la reubicación del peaje de Amagá, Millán explicó que ya hay un acuerdo con la ANI para hacer la gestión predial para la ampliación del peaje, que sería temporal mientras se define el tema de la doble calzada a cargo del Invías.



Con la firma del acuerdo para diseños y gestión predial lo que sigue es realizar los diseños en tres meses y, en lo que resta de este año, hacer lo predial para así, si todo sale bien, comenzando el 2024 ya estaría lista la ampliación temporal del peaje.



Estas son las obras pendientes en el proyecto Foto: Covipacífico

El problema de Sinifaná



En 2019 un derrumbe de grandes proporciones se llevó equipos, dos puentes y las obras que se estaban adelantando en la zona.



La inestabilidad geológica de la zona llevó a que la única solución posible en este sector sea la construcción de dos túneles, cuyas tres propuestas ya fueron diseñadas y enviadas al Gobierno Nacional, encargada de definir su viabilidad y cómo se financiaría.

Mientras tanto, así se habilite Pacífico 1, este tramo en doble calzada desde Titiríbí hasta Sinifaná y que conecta con Pacífico 2 no se podrá utilizar.



“Esperamos este año recibir una respuesta sobre este tema”, aseveró el gerente de Covipacífico.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín

@AlejoMercado10



Fotos: JAIVER NIETO ÁLVAREZ

Fotoperiodista de EL TIEMPO - Medellín

@jaiverpress