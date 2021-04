La lucha de Antioquia en la tercera ola de contagios por covid-19

Con una ocupación del 91,6% de camas UCI y 15.836 casos de covid-19 activos, Antioquia enfrenta una de las peores épocas con el covid-19 y que ocurre con la llamada tercera ola.

La Gobernación de Antioquia informó que con el Ministerio de Salud, las IPS y EPS del departamento, se han hecho algunos ajustes en la prestación del servicio de salud, entre los cuales destacó que se pasó de 130 camas respiratorias a 206 y se espera que a partir de este lunes se puedan sumar otras 46 camas a las 1.247 UCI existentes en el momento.



Medellín también está incluida en esa nueva fase de apertura de unidades de cuidados intensivos para hacer frente a la nueva ola de contagios que ha aumentado las cifras de coronavirus en el país y la región.



Este domingo, se habilitaron 20 UCI y durante la semana se espera que sean otras 50 y en la siguiente 30 más.



“Los sistemas de salud tienen límites. Medellín es la ciudad que más ha ampliado su sistema de cuidados intensivos: arrancamos con 300 camas, hoy tenemos cerca de 900 activadas y vamos a subir 30 camas más. Pero esto no va a ser suficiente si la gente no toma conciencia y no se cuida, por eso aquellos que estuvieron viajando deben guardar cuarentenas voluntarias”, dijo el alcalde Daniel Quintero.



Para habilitar dichas camas, se necesita personal de la salud. Por esto, el alcalde Daniel Quintero anunció que se abrió una convocatoria para contratar a 121 personas con especialidades específicas.



“Se requieren de 11 médicos intensivistas, 10 médicos generales, 20 enfermeros, 16 terapeutas respiratorios y 64 auxiliares de enfermería, quienes estén certificados y tengan previa experiencia en estas ramas de la salud”, explicó Quintero Calle en su cuenta de Twitter.



Los interesados en postularse deben escribir al correo gosorio@corporacionhicm.org y certificar experiencia en cuidados intensivos.



Quienes regresan de vacaciones, extremen medidas. Es posible que traigan el virus con ustedes. Hagan aislamiento preventivo durante una semana. Usen tapabocas en todos los escenarios. Hagan teletrabajo y eviten visitas o desplazamientos que pueden realizarse en una o dos semanas — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 4, 2021

Mientras llega ese nuevo personal, en la mañana de este lunes llegó a la Medellín un equipo de la Misión Colombia, conformado por un líder de misión, dos médicos generales, ocho enfermeras, seis fisioterapeutas, tres terapeutas respiratorios, un especialista y 16 auxiliares de enfermería.



Se trata de un programa de personal médico que va viajando a distintas ciudades para apoyar la lucha contra el covid-19 y que esta vez hará sus labores en el Hospital La María, en el noroccidente de la ciudad.



De otro lado, el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, se mostró preocupado por el panorama del virus en la capital antioqueña: "Esta pandemia es en serio, se ha llevado miles de vidas en Medellín. Por eso depende de todos nosotros cuidarnos, el autocuidado en las familias, el distanciamiento social y el uso del tapabocas. La Alcaldía de Medellín ha venido incrementando unidades de cuidados intensivos en la red hospitalaria durante toda la pandemia, en algunos casos incluso hasta en un 600 % como en el Hospital General de Medellín".

El departamento está al borde del colapso en cuanto a camas UCI. Foto: EFE

¿Cómo va la vacunación?

Antioquia llegó, hasta el domingo, a 325.862 vacunados contra covid-19, según información de la Gobernación de Antioquia.



El día 4 de abril, por ejemplo, de la etapa 1 se administraron 848 nuevas dosis y a la etapa 2: 2.007 nuevas dosis. Aunque el gobernador de Antioquia encargado, Luis Fernando Suárez, hizo un llamado a los alcaldes para que mejoren y aceleren la vacunación en los distintos municipios porque no se están cumpliendo las metas diarias.



En cuanto a Medellín, se avanza en el proceso de vacunación y se han aplicado más de 165.000 dosis. Esta semana, la Alcaldía de Medellín espera concluir la inmunización de la segunda y tercera línea de personal de la salud y de los mayores de 70 años.



Posteriormente, será el turno de los mayores de 60 años, con agendamiento previo a través de mensaje de texto. Adicionalmente, quienes tengan más de 75 años pueden acercarse a la sede más cercana de Metrosalud para la aplicación de la vacuna.



Durante toda esta semana se estará vacunando a mayores de 70 años con cita y a mayores de 75 años sin cita en Medellín. Foto: Jaiver Nieto

Las clases en colegios y universidades

Hasta el 16 de abril, 117.091 estudiantes de 478 instituciones educativas del Valle de Aburrá y del Valle de San Nicolás seguirán con las clases virtuales o acompañadas con ayudas pedagógicas en casa.



Así lo determinó la Gobernación de Antioquia como una medida para mitigar los casos de covid-19. Sin embargo, los demás municipios, por fuera del Valle de Aburrá y del Oriente cercano, continúan la prestación del servicio educativo bajo el modelo de alternancia.



Medellín está incluido en la medida, como lo explicó Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de la capital antioqueña: “Nuestro Comité de Alternancia ya había dicho que en esta Semana de Pascua, del 5 al 11 de abril, no estaríamos en clases presenciales en las instituciones educativas. De acuerdo con el decreto de la Gobernación son dos semanas, así que regresamos el 19 de abril a clases en alternancia”.



A nivel nacional, Medellín es una de las ciudades con mayor avance en este modelo. En total son 245 instituciones, 201 colegios públicos y 44 de cobertura, que ya estaban en clases en las sedes físicas.



Agudelo aseguró que: “seguiremos revisando cada uno de los protocolos que nos han llegado. Recordemos que ya Medellín tenía el 88 % de las instituciones educativas en alternancia con más de 5.000 maestros y más de 150.000 estudiantes en este proceso”.



Aunque las universidades no tienen restricciones, algunas volvieron a la virtualidad por lo menos para estas dos semanas. Entre ellas, la Universidad de Medellín, el Colegio Mayor de Antioquia, Pascual Bravo, ITM, Universidad Pontificia Bolivariana y el CES.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

