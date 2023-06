Por los pueblos antioqueños es frecuente ver pasar coloridas chivas o buses escaleras cargadas de pasajeros y mercancías que se movilizan desde y hacia las zonas rurales, territorios montañosos donde los modernos automóviles no aguantan el trote y fácilmente se quedan.

En esas hostiles carreteras, donde el barro y las piedras de todos los tamaños son amos y señores, una joven que está próxima a cumplir los 20 años de edad se mueve como pez en el agua en uno de estos gigantes vehículos de carrocería de madera y sillas transversales, robándose todas las miradas y, por supuesto, la admiración.



Michell Andrea Pino Velásquez es su nombre, conduce ‘El Azulejo’ y desde que tiene 18 años, cuando pudo sacar su licencia de conducción, trabaja en la Ciudad Madre del departamento, Santa Fe de Antioquia, en el vehículo que antes conducía su padre.



La pasión de esta joven por los carros comenzó cuando tenía entre 5 y 6 años, y acompañaba a su papito, como cariñosamente se le llama en el departamento al abuelo, a trabajar en un taller. Este la involucró en sencillas tareas como pasarle una llave o engrasar una que otra pieza que necesitaba para arreglar un carro. Poco a poco fueron estas tareas las que la enamoraron de la conducción.



A los 7 años, cuando se fue a vivir con sus padres y empezó a ver lo que su progenitor hacía, soñó con que algún día no muy lejano manejaría el vehículo que este tenía y que había comprado con mucho esfuerzo a un señor del vecino municipio de Sopetrán.



Cuando Michell cumplió los 10 años, ya su papá le empezó a enseñar todo lo relacionado con la chiva y, para cuando celebró los 18, con todos los papeles en regla, empezó a transportar personas y mercancía en las rutas.

Santa Fe de Antioquia fue fundada en 1541 por el mariscal Jorge Robledo. Foto: Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

“Yo ya voy a Medellín y cargo abarrotes, hago paseos y lo más bonito de esto es la relación que uno tiene con la gente y lo que ellos se emocionan al verlo a uno”, cuenta la joven.



El primer viaje a campo abierto que realizó lo tiene fresco en su memoria. Fue un día que su papá le pidió el favor de llevar una carga de abono a la vereda Pescado, ubicada a hora y media del casco urbano, porque tenía una reunión.



Recuerda haberle recibido la chiva con mucha susto y escucharle decir: “Esté pendiente de los espejos y si usted ve que la llanta de atrás va a pasar muy por el volado, se devuelve”.



“Yo arranqué, a la mano de Dios. Me eché la bendición y salí con susto. Cuando llegué al Pescado, llegué temblando, pero llevé el carro bien. Mi papá me iba llamando: ‘Mija, ¿cómo va? ¿Si está mirando por los espejos?’. Yo fui y descargué el viaje y me fui para La Tolda, donde vivo y llegué temblando y roja, pero me sentí orgullosa de mí porque fui capaz”, agregó Pino Velásquez.

Uno de los caminos que transita Michell en la chiva Foto: Cortesía



Pescado, El Pedregal, La Tolda y Sabanas, son los cuatro territorios de Santa Fe de Antioquia a las que esta joven llega con su vehículo cargado de comida para surtir las tiendas. La compra en la Central Mayorista de Antioquia, en el municipio de Itagüí los días martes y la entrega los miércoles.



En las dos últimas, La Tolda y Sabanas, transporta pasajeros, pero solo los jueves, viernes y sábado.



“Acá cada uno tiene como una vereda y nosotros hacemos rutas jueves, viernes y sábados, y tenemos un parqueadero donde esperamos la gente y no, todos son muy bien conmigo, por ejemplo, si yo les pido un favor o no tengo una llave o cualquier cosa, hay mucho compañerismo. Si me ven varada ellos se quedan conmigo hasta que yo me desvare. Yo no me puedo quejar de ellos. Uno en este gremio tiene que aprender de todo, porque como va a haber un momento en que usted va a tener alguien que le ayude, va a tener momentos en que no”, precisó Michell.

Quiere pasar de cuatro a 12 ruedas

Días atrás un joven, propietario de una tractomula, le dijo que si era capaz de manejar una chiva no le quedaba grande hacer lo mismo con un vehículo como la suya.

Dicho y hecho, se subió a la cabina, acomodó la silla, se ajustó el cinturón de seguridad, puso las llame en el suiche, la prendió y condujo.



“Mi sueño es manejar una tractomula, solamente que en este momento no me da. Las cosas se le van dando a uno”, agrega Michell.



Aunque en un principio el ser conductora de un carro tan grande y de tanta responsabilidad no fue bien recibido por su madre, quien se preocupó mucho por su integridad, ahora es ella quien más admiración refleja hacia su hija.



La misma que siente por parte de los turistas que semanalmente llegan a la Ciudad Madre para disfrutar de días de sol, piscinas y paseos por Puente de Occidente, y quienes al verla manejando le piden una foto.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

