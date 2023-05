Se suponía que era un día como cualquier otro para los hermanos Juan Esteban Ciro, Ana Sofía Ciro y sus primos, Jaison Ciro y Faber Sierra.



Madrugaron sobre las 6 am para caminar desde su vivienda hasta la Institución Educativa Rural La Josefina, del municipio de San Luis, en un trayecto de aproximadamente 20 minutos.



(Lea también: Tragedia en Antioquia: Dos niños murieron tras ser arrollados por un furgón en San Luis)

Al ser de una familia de escasos recursos, pues solo los cuidaba su abuela, caminar era la única opción para llegar al colegio.



Así lo contó Jhulieth Valencia García, habitante de la vereda La Josefina, quien conoce a la familia e indicó que los niños viven en una zona llamada ‘Las invasoras’ y que son una familia muy pobre.



Primero vivían en Medellín, pero hace unos 3 años llegaron a vivir a una vivienda ubicada en esta vereda de San Luis, la abuela de los niños los cuida y la mamá de los hermanos Ciro trabaja en Medellín.



(Lo invitamos a leer: Cuatro sismos en menos de una hora en Colombia: temblor más fuerte fue de magnitud 6,6)



“Son una familia de escasos recursos, algunas veces incluso no comían. Ellos siempre se iban a pie hasta la IE La Josefina porque no tenían recursos para pagar una moto, un taxi o un bus para poder llegar. Yo cuando podía los llevaba y los recogía”, dijo la mujer.

El fatal accidente

Ellos siempre se iban a pie hasta la IE La Josefina porque no tenían recursos para pagar una moto, un taxi o un bus para poder llegar FACEBOOK

TWITTER

El trayecto a pie los obligaba a caminar por la vía Medellín-Bogotá, una de las más transitadas y accidentadas de Antioquia.



Y allí ocurrió la tragedia. Un furgón perdió el control y colisionó contra los cuatro primos.



Según el alcalde de San Luis, Henry Suárez, la conductora la manifestó a las autoridades que el vehículo se había quedado sin frenos.



Tras el siniestro, vecinos del sector se acercaron para intentar socorrer a los primos. “La niña se paró y el más pequeñito también, pero los otros estaban tirados en el suelo. Luego nos enteramos que se murieron de camino a San Luis. Llamaron a San Luis a la ambulancia, pero no llegó, entonces personas de la zona los llevaron hasta el hospital”, agregó Jhulieth.



Sin embargo, de acuerdo el alcalde Suárez, Juan Esteban perdió la vida en el lugar de los hechos.



“Desafortunadamente, después de hacerle unas maniobras de reanimación, Jaison Ciro también fallece”, expresó el mandatario local.



Los otros dos menores, se encuentran fuera de peligro y presentan contusiones y laceraciones en el cuerpo que están siendo tratadas en el hospital.

Sobre los niños



La vecina de la familia de los menores cuenta que la vivienda donde viven está en muy mal estado e, incluso, a algunos les tocaba dormir juntos y a otros en el suelo. En aquel hogar, además de los cuatro niños, viven otras cinco o seis personas según contó la vecina del sector.



La abuela de los niños, que es quien los cuida, hace arepas o buñuelos para vender y poder aportar algo de dinero al tan necesitado hogar.



Juan Esteban tenía 13 años y cursaba tercero de primaria, su hermana, Ana Sofía, tiene 10 y estaba en segundo. Por su parte, Jaison Ciro, de 9 años, cursaba segundo de primaria y Faber Sierra, de 6 años, está en preescolar.

Esos muchachos eran buenos estudiantes, buenos amigos, no eran groseros, eran muy formales a pesar de las circunstancias en las que vivían FACEBOOK

TWITTER

Jhulieth los describe como “los niños más nobles del mundo” por su sencillez y respeto hacia las otras personas. Dice que, a pesar de las limitaciones, eran muy alegres y amables.



“Esos muchachos eran buenos estudiantes, buenos amigos, no eran groseros, eran muy formales a pesar de las circunstancias en las que vivían. Les enseñaron mucho a respetar a la gente, yo por eso cuando podía me iba para la casa de ellos a llevarlos o a veces los recogía de la escuela para que la abuela descansara y no le tocara tan duro el voleo”, explica la mujer.



Incluso, días antes de la tragedia los había llevado y fue la última vez que pudo dialogar con ellos.



“A los tres niños les gustaba mucho el fútbol. De hecho, la última vez que vi a Juan Esteban estaba jugando fútbol en la escuela, eso fue hace dos días. De la niña, ella me decía que soñaba con ser modelo ¿qué tal la hermosura?”, recordó la mujer.



(Le puede interesar: ¿Es efectivo que Empresas Públicas de Medellín congele tarifa de energía en Antioquia?)



Se espera que en el transcurso de este jueves 25 de mayo se haga la respectiva necropsia a los cuerpos de Juan Esteban y Jason para posteriormente hacer la velación de los cuerpos en la vereda La Josefina el viernes 26 de mayo y la misa, que tendrá lugar en el casco urbano de San Luis.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín