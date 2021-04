En La Estrella, Antioquia, ya vacunan contra covid-19 en los vehículos

En La Estrella, ubicado al sur del valle de Aburrá, ya se están aplicando vacunas contra el covid-19 desde los vehículos y es el primer municipio antioqueño en implementar esta medida.



Aunque en la actualidad están llegando pocas vacunas, el procedimiento se está realizando en el parqueadero conjunto al Hospital de La Estrella, a unos 30 metros del servicio de urgencias.



(Le puede interesar: Así serán las concentraciones por el Paro Nacional en Medellín)

“Nos ha ido muy bien. Los citados salieron, incluso, en el menor tiempo que habíamos planeado y estamos contemplando ya la posibilidad de tener mayor aplicación de dosis en este espacio para que la población no se centre solo en un solo lado, evitando así las aglomeraciones”, explicó Daniel Velásquez, gerente de este hospital.



Jesús María Valencia, viajó con su familia y no se tuvo que bajar del carro para que le aplicaran la inyección.



“Me parece excelente porque no me encuentro en condiciones óptimas para caminar porque estoy recién operado de una rodilla, sino fuera así, estaría muy incómodo porque tengo que tener mucha quietud”, dijo.



(También puede leer: Muere el alcalde de Titiribí, Antioquia, por covid-19)

Facebook Twitter Linkedin

La mayoría de los vacunados en este parqueadero son personas con movilidad reducida. Foto: Cortesía ciudadanía

Este municipio ya venía preparando este piloto y ahora ya lo implementa como una alternativa para avanzar en el plan de vacunación contra el covid-19. Por ahora, el servicio en los vehículos es con cita.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Esto es lo que se sabe del paro nacional de este 28 de abril

​

-Piden cerrar vía al Llano para evitar propagación del covid-19



-Amenazan a joven que denunció pornografía infantil en chats masivos