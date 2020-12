La Estrella, Antioquia, tendrá toque de queda el 24 y 31 de diciembre

Así como lo hará Medellín, ahora el municipio de La Estrella, ubicado al sur del valle de Aburrá, también tendrá toque de queda para las fechas principales de diciembre.



La medida será el 24 de diciembre desde las 11:59 p.m. hasta el mediodía (12:00 m) del 25 de diciembre. Así también será entre el 31 del mismo mes y el 1 de enero.



El alcalde, Juan Sebastián Abad, dijo que tomó esta decisión por el aumento de casos de covid-19 en Antioquia y la alta ocupación de las camas UCI que para el departamento es del 76,56%.



“No podrá haber ningún cierre de vías o cuadras para hacer alguna actividad de la comunidad. Tampoco puede haber ningún sacrificio animal dentro de la vía. Además, los establecimientos de bares y discotecas que estén en zonas residenciales solo podrán funcionar hasta las 10 de la noche porque hemos visto las quejas de la ciudadanía”, detalló Abad.



Prefiero que me critiquen por estas medidas antipopulares, pero con solo el hecho de saber que pude salvar tan siquiera una o más vida vale la pena.



Juan Sebastián Abad

Alcalde de La Estrella #NoMasCovid — Juan Sebastián Abad (@juanabad1985) December 19, 2020

Actualmente, en Antioquia hay 7.358 casos activos de coronavirus y en La Estrella hay 71.



“Nosotros como alcaldía tenemos que pensar en el bien colectivo y no en el particular y seguimos haciendo muchas campañas para el cuidado del covid-19. Estamos muy cerca de que llegue la vacuna pero tenemos que seguir cuidándonos, no bajemos la guardia”, dijo el alcalde quien pidió que no se hagan aglomeraciones en las casas.



Cabe recordar que Medellín también tendrá toque de queda en estas fechas especiales. Los horarios de la medida serán entre la medianoche del 24 de diciembre y las 6 a. m. del 25. También regirá de la misma manera para los días 25, 26 y 31 de diciembre y para las noches del primero y 2 de enero de 2021.



Hasta ahora, el resto de municipios del valle de Aburrá no se han unido a esta medida. De otro lado, se estima que el próximo lunes en el departamento se declararía la alerta roja hospitalaria, sería la tercera en lo que va de esta de esta pandemia.



