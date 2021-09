Jóvenes hacen fiestas clandestinas en obras del túnel en Amagá, Antioquia

En videos que se dieron a conocer por las redes sociales, quedó registrada una fiesta clandestina que jóvenes realizaron en el túnel de la concesión Vial Pacífico, en el municipio de Amagá, Antioquia.



En las imagénes se puede ver la gran aglomeración de personas consumiendo licor y, posteriormente, la cantidad de basura que quedó en el lugar.



El coronel Daniel Mazo Cardona, comandante del departamento de Policía Antioquia, manifestó que esta fiesta fue el sábado 18 de septiembre y que se realizó luego de la hora de cierre de los establecimientos en la zona urbana del municipio.



"Se presenta una fiesta en un lugar que no es acorde, que no reúne condiciones de seguridad, donde hay demasiada aglomeración de personas. Hay una falta de compromiso de todos estos jóvenes, de sus familias, y los invitamos a que por favor orienten y revisen. El control de la norma no obedece a caprichos, obedece a situaciones de seguridad para salvaguardar la salud y la vida de las personas", dijo.

#DenunciasAntioquia



En el municipio de Amaga en las obras del túnel que se están adelantando. Cada vez que cierran las Discotecas están organizando rumbas clandestinas. @region6policia @Policiantioquia #DenunciasAntioquia #somosDenunciasAntioquia #amaga pic.twitter.com/H3Y50kbtW8 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 22, 2021

Mazo agregó que este tipo de fiestas clandestinas se presentan por los controles que las autoridades hacen en los cascos urbanos, por lo que las personas buscan lugares para evadir las normas como las horas de cierre de bares y discotecas.



MEDELLÍN

